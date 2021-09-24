Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирской области мужчина случайно застрелил друга на охоте

5:10:429/24/2021Фото: Pixabay
0

Сейчас правоохранители расследуют все причины происшествия.

Мужчина застрелил товарища из-за неумения обращаться с оружием

23 сентября сибиряк находился с другом на охоте в Колыванском районе. В какой-то момент он случайно выстрелил в приятеля из ружья и попал в область груди, от чего товарищ скончался на месте.

Отметим, что Коченевский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Новосибирской области проводит доследственную проверку по факту смерти 40-летнего мужчины на охоте в Колыванском районе Новосибирской области.

На данный момент ведется расследование убийства. Правоохранительные органы проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются причины и условия, способствовавшие происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Стандарты мужской и женской красоты в разных странах, 40 фото
Девушки с красивой фигурой фотографии
50 чудных зверушек, у которых случился «сдвиг по фазе»
Фотографии идеальной мужской и женской красоты, 40 фото
Забавные снимки, которые точно поднимут настроение
Совершенная красота: 11 женщин с идеальной внешностью
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Смешные провинциалки, которые хотят стать леди
vsenovosti.net
Красивей этих глаз вы в мире не найдете: фото
vsenovosti.net
Идеалы женской красоты в разных странах мира, 40 фотографий
Обворожительные звёзды 50-х в пленительных чулочках: 30 фото
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
новосибирская областьохотасмерть мужчины
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ходите ли вы на охоту?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

10 лживых фраз, используемых мужчинами для соблазнения женщин
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
50 чудных зверушек, у которых случился «сдвиг по фазе»

Последние новости

В Новосибирской области мужчина случайно застрелил друга на охоте
5:10:42 9/24/2021
В Новосибирской области мужчина случайно застрелил друга на охоте
Почему каждый верующий должен обязательно помолиться в праздник Воздвижения Креста Господня 27 сентября? Что просить в великий праздник
5:00:00 9/24/2021
Почему каждый верующий должен обязательно помолиться в праздник Воздвижения Креста Господня 27 сентября? Что просить в великий праздник
Сотни ворон погибли при загадочных обстоятельствах за один день в поселке под Новосибирском
4:58:25 9/24/2021
Сотни ворон погибли при загадочных обстоятельствах за один день в поселке под Новосибирском
Почему глава СК по Пермскому краю покончил с собой. Новые подробности смерти
4:48:20 9/24/2021
Почему глава СК по Пермскому краю покончил с собой. Новые подробности смерти
БердскРабота в Бердске: Главного бухгалтера на зарплату 109 602 рублей срочно ищет ЦГБ
4:45:21 9/24/2021
Работа в Бердске: Главного бухгалтера на зарплату 109 602 рублей срочно ищет ЦГБ
Охранник напал на школьников во время перекура
4:40:58 9/24/2021
Охранник напал на школьников во время перекура
Региональный центр волейбола признан одним из лучших проектов года в федеральном конкурсе
4:24:46 9/24/2021
Региональный центр волейбола признан одним из лучших проектов года в федеральном конкурсе
БердскВ Бердске на детской площадке без стеснения паркуются автомобилисты. Смотрите фото дворовых нарушителей
4:15:58 9/24/2021
В Бердске на детской площадке без стеснения паркуются автомобилисты. Смотрите фото дворовых нарушителей
В два раза больше пожилых людей региона включились в программу долговременного ухода в 2021 году
4:06:00 9/24/2021
В два раза больше пожилых людей региона включились в программу долговременного ухода в 2021 году
25 сентября - Отдание Рождества Пресвятой Богородицы: Традиции и запреты великого праздника
4:00:34 9/24/2021
25 сентября - Отдание Рождества Пресвятой Богородицы: Традиции и запреты великого праздника