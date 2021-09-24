В Новосибирской области мужчина случайно застрелил друга на охоте

23 сентября сибиряк находился с другом на охоте в Колыванском районе. В какой-то момент он случайно выстрелил в приятеля из ружья и попал в область груди, от чего товарищ скончался на месте.
Отметим, что Коченевский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Новосибирской области проводит доследственную проверку по факту смерти 40-летнего мужчины на охоте в Колыванском районе Новосибирской области.
На данный момент ведется расследование убийства. Правоохранительные органы проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются причины и условия, способствовавшие происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.