Когда школьники Новосибирска и Бердска уйдут на дистанционное обучение в 2021 году, стало известно

Заболеваемость коронавирусом снова начала расти. Отчасти это связывают с началом очередного учебного года. Школьники и студенты снова сели за парты, а значит число социальных контактов увеличилось. В связи с этим появляется вопрос: будет ли снова введено дистанционное обучение?
Напомним, в Новосибирской области все образовательные организации начали работу в новом учебном году в штатном режиме. Однако в регионе продолжает действовать масочный режим, ограничение по заполняемости заведений и соблюдение социальной дистанции, проводится массовая вакцинация. Также практически не проводятся массовые мероприятия.
Уйдут ли школьники на удалёнку, рассказал директор управления образования и молодежной политики Бердска Михаил Каркавин.
- Школьники продолжают учиться в очном формате. Никаких значимых изменений не предусмотрено. В учебных заведениях проводится дезинфицирующая обработка помещений, предусмотрено ношение масок и другие меры, - сообщил он в разговоре с редакцией "Курьер. Среда. Бердск" 24 августа.
Редакция «Курьер. Среда. Бердск» поинтересовалась у директора лицея №126, учителя русского языка и литературы Юлии Черявко нужно ли школьникам уходить на удалёнку и справятся ли они с программой, если всё таки придется учиться и дома.
- Я не могу сказать по поводу ухода на дистанционное обучение. Это решение принимает власть, штаб, который отслеживает заболеваемость. Принимается оно на основании каких-то данных. Если посчитают необходимым, значит это целесообразно.
При грамотно организованном учебном процессе на детей не повлияет дистанционное обучение. Понятно, что усилится нагрузка на родителей в плане контроля и обеспечения средств. Но программа учителями отработана в полном объеме, с учетом всех требований. В первый раз было сложно. На сегодняшний день все уже настолько отлажено, что всем стало привычно. Поэтому сейчас такого стресса для всех уже не должно быть, - поделилась преподаватель в разговоре 24 сентября.