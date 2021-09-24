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24.09
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Появился полный список погибших альпинистов при восхождении на Эльбрус

5:58:089/24/2021Фото: Pixabay
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МЧС закончило спасательную операцию.

Эльбрус

В сети появился новых список пострадавших и погибших при походе на Эльбрус.

Список погибших в экспедиции:

1. Макарова Анна, 1985 (Якутск)
2. Борисов Вячеслав, 1982 (Тюмень)
3. Нестерова Елена, 1989 (Санкт- Петербург)
4. Жигулина Анастасия, 1981 (Тольятти)
5. Гальчук Ирина, 1989 (Екатеринбург)

Пострадали и доставлены в больницу:

1. Венерский Денис, 1976 (Санкт- Петербург)
2. Никифоров Антон, 1981 - старший группы
3. Долгов Дмитрий, 1985 (Москва)
4. Попов Сергей, 1977 (Пермь)
5. Чуйков Илья, 1993 - старший группы
6. Беликова Марина,1990 (Челябинск)
7. Резникова Екатерина, 1979 (Новороссийск)
8. Нестеров Артем, 1986 (Санкт-Петербург)
9. Солоненко Анна, 1976 (Санкт- Петербург)
10. Кипкеев Таулан, 1996
11. Антипов Виталий, 1993 (Новороссийск)

Напомним, как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск», сегодня, 24 сентября, МЧС России рассказали, что группа альпинистов попросили о помощи, и, после спасательной операции, было обнаружено 5 погибших, а всего спасли 14 человек. К спасательным работам привлекли 69 человек и 16 единиц техники.

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