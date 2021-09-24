Младенцам по ошибке сделали прививки от COVID-19

В Турции врачи ошибочно делали прививки от коронавируса детям в возрасте до года, сообщает профессор медицинского факультета Эгейского университета в Измире доктор Зафера Куругеля. По словам экперта, сотрудники больницы вместо вакцины против гепатита В, вкалывали младенцам вакцину от коронавируса большими дозами.
К счастью, у детей не было выявлено побочных эффектов.
Минздрав Турции объявил о начале служебной проверки по факту заявлений профессора. При этом накануне уже в России врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков, рассказал, что сейчас идут разговоры о том, чтобы адаптировать вакцину под детей и даже новорожденных.
По его словам, эта вакцина должна стать обязательной, ее включат в календарь профилактических прививок для младенцев наряду с БЦЖ, препаратами против вирусного гепатита, столбняка, коклюша и другими.
Но стоит отметить, что президент России крайне категоричен с введением обязательной вакцинации, он говорил об этом не раз.