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24.09
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Младенцам по ошибке сделали прививки от COVID-19

6:20:349/24/2021Фото: Pixabay
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Вместо них малышам должны были поставить вакцину против гепатита.

Новорожденные при этом не пострадали

В Турции врачи ошибочно делали прививки от коронавируса детям в возрасте до года, сообщает профессор медицинского факультета Эгейского университета в Измире доктор Зафера Куругеля. По словам экперта, сотрудники больницы вместо вакцины против гепатита В, вкалывали младенцам вакцину от коронавируса большими дозами.

К счастью, у детей не было выявлено побочных эффектов.

Минздрав Турции объявил о начале служебной проверки по факту заявлений профессора. При этом накануне уже в России врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков, рассказал, что сейчас идут разговоры о том, чтобы адаптировать вакцину под детей и даже новорожденных.
По его словам, эта вакцина должна стать обязательной, ее включат в календарь профилактических прививок для младенцев наряду с БЦЖ, препаратами против вирусного гепатита, столбняка, коклюша и другими.

Но стоит отметить, что президент России крайне категоричен с введением обязательной вакцинации, он говорил об этом не раз.

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