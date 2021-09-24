Новые подробности истории разлученных влюбленных в пансионате им. Калинина Бердска: ответ от Минтруда

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" направляла запрос в Министерство труда Новосибирской области по поводу ситуации с Юлией Дмитриевой из бердского пансионата ветеранов труда им. М.И. Калинина, которую увезли в Каменский психоневрологический интернат, разлучив со своим возлюбленным. Девушку почему-то признали недееспособной и оставили в учреждении закрытого типа.
24 сентября из ведомства в редакцию пришел ответ на запрос о предоставлении информации по данному делу. Публикуем его в полном объеме.
«На запрос издательства «Курьер. Среда. Бердск» о предоставлении информации по вопросу перевода Дмитриевой Юлии Вячеславовны в психоневрологический интернат сообщаю следующее.
Министерством труда и социального развития Новосибирской области проведена проверка фактов, изложенных в запросе, и обоснованности перевода получателя социальных услуг Дмитриевой Ю.В. Из государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина» в государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат».
Установлено следующее.
1. Дмитриева Юлия Вячеславовна переведена из Бердского пансионата в Каменский ПНИ на основании постановления администрации г. Бердска Новосибирской области от 25.08.2021 № 2585 «О переводе совершеннолетней недееспособной Дмитриевой Юлии Вячеславовны под надзор в государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат».
2. Документы (личное дело) Дмитриевой Ю.В. находятся в Каменском ПНИ.
3. Юлия Вячеславовна признана недееспособной по решению Федерального суда общей юрисдикции г. Оби Новосибирской области 26.12.2001.
4. Причины, по которым Дмитриева Ю.В не выходит на связь по телефону, не установлены.
5. С учетом медицинских показаний, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, между гражданами и учреждением заключаются трудовые договоры, где учтены условия труда, виды выполняемых работ, режим труда и отдыха.
6. Дмитриева Ю.В. не была трудоустроена в Бердском пансионате, трудовой договор с ней не заключен, никакие работы ею не выполнялись.
7.В Бердском пансионате принят Кодекс этики и поведения сотрудников учреждения. Все сотрудники Бердского пансионата с данным локальным актом ознакомлены под роспись и соблюдают его положения в своей трудовой деятельности. При этом министерством даны рекомендации администрации Бердского пансионата дополнительно провести разъяснительную работу с сотрудниками по соблюдению этических норм и правил по отношению к проживающим гражданам.
8. Душевые комнаты в отделениях Бердского пансионата работают круглосуточно, проживающие граждане пользуются душевыми комнатами по желанию в любое время суток. Факт запрета на пользование душем со стороны работника Бердского пансионата не установлен.
9. Проживающие граждане получают медикаментозное лечение только по назначению врача и в соответствии с листом назначения.
10. Действующим законодательством не предусмотрено информирование специалистов по социальной работе о переводе получателей услуг в другие учреждения.
11. Администрация Бердского пансионата уведомила орган опеки и попечительства г. Бердска Новосибирской области о переводе Дмитриевой Юлии Вячеславовны под надзор в Каменский ПНИ».
Напомним, ранее в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Ольга – бывшая сестра-хозяйка бердского пансионата ветеранов труда им. М.И. Калинина. Она рассказала историю Юлии Дмитриевой и Владимира Клеманова, которые проживали в учреждении. Молодые люди были парой и жили в пансионате вместе, их разлучили - Юлию перевели в Каменский психоневрологический интернат. Известно, что Владимира отправили на колхозное хозяйство в 4 отделение. Пока он был там, Юлю отвезли в интернат - профильное учреждение закрытого типа.
По словам Ольги, руководство пансионата по отношению к проживающим ведет себя некорректно. Например, у постояльцев нарушается режим рабочего дня, применяются лекарства, которые не должны.