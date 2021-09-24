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24.09
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В Новосибирской области ожидаются мороз и первый снег

6:48:319/24/2021Фото: Pixabay
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Рассказываем прогноз погоды на предстоящие выходные.

Первые заморозки

24 сентября в Новосибирской области столбики термометров продолжат понижаться, усилятся ночные заморозки до — 6 градусов, местами ожидается первый снег, сообщают синоптики.

В Западно-Сибирском гидрометцентре прогнозируют на сегодняшний день в Новосибирске и по области столбики термометров покажут -1...+4, а при прояснениях возможно понижение температуры до — 6. Но это температура ночью.

А вот дневными показателями синоптики тоже не радуют: в пятницу ожидается +4...+9, местами пройдет небольшой дождь. На небе будет переменная облачность, при прояснениях возможны туманы.

Что касается выходных, в Новосибирской области будет дождливо и прохладно. В ночь на субботу, 25 сентября, ожидается мокрый снег с дождём. Будет дуть северо-западный ветер, местами прогнозируются порывы до 16 м/с.

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