Весь Бердск захватило тепло: Почему некоторые бердчане мерзнут в своих квартирах, объяснил вице-мэр Захаров

Пятницу, 24 сентября, в Бердске обозначали последним днем запуска отопления в городе. Отопительный сезон начался в 2021 году 20 сентября. По графику сначала тепло поступает в школы, детские сады и больнице, затем в жилые дома, а в последнюю очередь — на предприятия. Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров подтвердил, что в пятницу городская система теплоснабжения полностью запущена.
Но потребуется еще пару недель, чтобы устранить возникающие проблемы. А связаны они в основном, по оценке Захарова, с локальными препятствиями.
- 20 стояков на весь город — это не критично. Город с теплом — все соцобъекты, дома и юрлица. Но идет доработка системы, - констатировал замглавы.
По его словам, во всем Бердске только два дома остаются без тепла — по адресам ул. К. Маркса, 8 и 68. Там выявлены дефекты на подаче отопления.
- В остальных почти 700 многоквартирных домах идет доработка. Тепло в дома поступило, но каким-то образом некоторые стояки «не продавливают», - отметил Захаров.
Причиной отсутствия отопления в отдельных квартирах он называет переделку систем отопления — люди меняли трубы, батареи, создавая более комфортную обстановку в домах.
- Если кто-то в доме заузил трубу металлопластиком, то страдает весь стояк. Тогда придется перезапускать несколько раз. Все эти ситуации находятся на контроле. Должно быть взаимодействие управляющих компаний и КБУ. При давлении от ЦТП в 4 атмосферы тепло должно до 9 этажа доходить в легкую. Но если умельцы что-то переделали, то подавать надо, например, не 4, а 6 атмосфер. И мы идем навстречу, так как у всех коммунальщиков одна забота — комфорт в квартирах бердчан. И мы вместе преодолеваем все искусственные препятствия, - пояснил вице-мэр.
Вечером 23 сентября прорвало трубу в районе двухэтажек на ул. Комсомольской, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По словам директора муниципального Комбината бытовых услуг Анатолия Пронюшкина, с утра пятницы приступили к ремонту, и в скором времени снова начнут заполнять систему теплоносителем. Тепла не было 10 двухэтажках.
Но на отсутствие отопления 24 сентября пожаловались бердаче, живущие и в других районах города. В «Курьер. Среда. Бердск» обратились жители нескольких многоэтажных домов: ул. Спортивная, 1, ул. Ленина, 37, ул. Горького, 2, ул. Ленина, 16А, ул. К. Маркса, 36, ул. Красная Сибирь, 110, ул. Советская, 62, ул. Островского, 64, Микрорайон, 16, ул. Рогачева, 1.
Им Владимир Захаров рекомендует обратиться в свою УК, чтобы снять проблему:
- Надо ставить в известность управляющую организацию, профессионалы которой оценят и устранят.
Стоит отметить, что стали поступать жалобы противоположного плана - дома жарко и приходится открывать форточки.