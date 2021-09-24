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Актрису арестовали за пародию на генерала МВД Ирину Волк. Смотрите скандальное видео

7:10:159/24/2021Фото: Pixabay
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Артистка уже имеет семь судимостей.

Женщина и ранее привлекалась к ответственности

В Уссурийске арестовали актрису из популярного интернет-сериала про чиновника Виталия Наливкина (вымышленный персонаж), в котором она спародировала официального представителя МВД России, генерала полиции Ирину Волк.

По этому делу мировой суд установил, что 43-летняя Лариса Кривоносова снялась в видеоролике в форме сотрудника полиции.

Артистку признали виновной по части 1 статьи 17.12 КоАП («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»). Женщину оштрафовали на тысячу рублей.

По данным источника СМИ , актрисе назначили десять суток ареста в связи с тем, что имея семь судимостей, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, угрозы убийством, она систематически нарушала запрет покидать постоянное место жительства после 22.00 и на слушания в мировой суд не являлась.

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