4,3 миллиона рублей на новые смартфоны для депутатов потратили в Госдуме

Госдума закупила 450 смартфонов китайской фирмы Realme. Такое количество необходимо для 450 мандатов. Судя по всему, телефонами должны пользоваться депутаты восьмого созыва. Стоимость контракта составляет 4,3 миллиона рублей, по 9,5 тысячи рублей за смартфон, информация опубликована на сайте госзакупок.
Отметим, что смартфоны должны поддерживать две сим-карты, работать в системах сотовой связи 4G, диагональ экрана должна быть не менее шести дюймов, а объем встроенной памяти — не менее 64 гигабайт. Кроме того, обязательно наличие восьмиядерного процессора, поддержка Wi-Fi, GPS и сканер отпечатка пальцев.
Напомним, бренд Realme основан в 2018 году. Производитель занимает четвертое место, уступая Xiaomi, Samsung и Apple. Исследовательская компания Canalys утверждает, что бренд за последние семь кварталов показал рост на 5113 процентов — максимальный на российском рынке.