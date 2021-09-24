Семья известного певца насмерть отравилась грибами и алкоголем

Участник телешоу «Голос страны» рассказал 23 сентября о том, что его семья скончалась от отравления в городе Коростень под Житомиром.
По словам артиста, он лишился разом бабушки, мамы и тети. На днях они ели грибы, после чего женщинам стало плохо.
Как сообщает портал «Вести Украина», мама Богдана пожаловалась на плохое самочувствие на работе. После она попросила не вызывать скорую, надеялась, что ей станет лучше, но затем она скончалась. Родственники поспешили домой, чтобы поддержать в трудную минуту бабушку и тетю, однако дома им никто не открыл. Как позже выяснилось, что женщины кончались.
При осмотре помещения следственный комитет нашел посуду с грибами и спиртное. Есть предположение, что семья отравилась бледной поганкой, но не исключается отравление некачественным алкоголем. Остатки грибов и спиртного отправили на экспертизу.
Соседи погибших рассказали, что с семьей поделился грибами их знакомый, которого после не видели. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».