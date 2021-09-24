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Первый населенный пункт со 100% вакцинацией жителей от COVID-19 появился в Новосибирской области

8:43:329/24/2021Фото: nso.ru
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В деревне Херсонка Убинского района Новосибирской области вакцинировали все взрослое население. Полный курс вакцинации сегодня здесь завершил последний невакцинированный человек.

В общей сложности в Херсонке проживает чуть более 70 человек
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Жители деревни Херсонка очень ответственно подошли к задаче формирования коллективного иммунитета, благодаря этому населенный пункт стали первым в регионе, где достигнута стопроцентная вакцинация взрослого населения.

Юлия Жаховская – последний взрослый житель Херсонки, которая завершила сегодня полный курс вакцинации от коронавируса. Юлия работает поваром в школе. Первый компонент перенесла хорошо, без побочных эффектов. Сейчас тоже чествует себя прекрасно. Раньше не сделала прививку, так как был медицинский отвод, но сейчас медики допустили женщину до вакцинации.

«Каждый боится за свою жизнь, никто не застрахован от болезни. У каждого же внуки, дети. Люди жить хотят», – объясняет Юлия активность жителей села.

В общей сложности в Херсонке проживает чуть более 70 человек. На вакцинацию начали активно приходить с самого старта массовой прививочной кампании. Здесь всегда ответственно подходили к вопросам вакцинопрофилактики. Вот и от гриппа в деревне уже привито 98% населения.

Медсестра местного ФАПА Надежда Боос рассказала, что на первую же процедуру пришли сразу 30 человек из 50 человек взрослого населения. Самая старшая жительница деревни в возрасте 91 года тоже уже вакцинировались.

«Люди сразу понимали, что вакцинация нужна, только так можем победить вирус. Смело шли на прививку от коронавируса, до ковида активно прививались от гриппа. Сейчас, например, от гриппа тоже уже привили 100% детей. Взрослые идут активно, осталось только 2% непривитых от гриппа», – рассказала Надежда Боос.

По словам главного врача Убинской ЦРБ Ольги Босхомжиевой, в районе вакцинация также идет активно. Необходимый запас вакцин и возможность их выбора у жителей имеется. Хотя показатели иммунизации по району меньше рекордных в Херсонке – пока чуть более 36%.

«Сейчас небольшое затишье по заболеваемости. Вакцинируем активно, потому что нужно успеть в промежуток пока люди не болеют. Поэтому активно выезжаем на вакцинацию в села, прививаем и на дому», – пояснила она.

Всего в Новосибирской области однократно вакцинированы более 729 тысяч жителей. Завершили вакцинацию более 683 тысяч. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% взрослого населения.

При содействии областного минздрва, в регионе создана вся необходимая инфраструктура для наращивания темпов вакцинации от коронавирусной инфекции. Развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска и области, из них 40 в городе Новосибирске и 53 в Новосибирской области, а также 18 мобильных пункта на территории города и 11 мобильных пунктов в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.

В региональном минздраве отмечают, что вакцин против СOVID-19 в настоящее время в Новосибирской области достаточно. На днях регион получил очередную крупную партию – 68 400 доз «Спутника V». Всего в область поступило уже свыше 1 млн комплектов вакцин против коронавируса («Спутник V», «Спутник лайт», КовиВак и ЭпиВакКорона).

С актуальным перечнем действующих пунктов вакцинации можно ознакомиться на интерактивной карте, созданной министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Карта охватывает весь регион, включая самые отдаленные районы. Сервис позволяет, в частности, узнать время работы пунктов вакцинации, номер телефона для записи, сроки подготовки результатов тестов и другую информацию.

Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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