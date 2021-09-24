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"Меня уже обвиняют": Гид группы альпинистов, попавших в снежный плен на Эльбрусе, винит себя в гибели пяти туристов - эксклюзив

8:55:519/24/2021,Дарья КостинаФото: Mash
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Группу туристов искали несколько часов, 8 человек были спасены почти сразу. Поиски затянулись из-за плохой погоды. Удалось спасти 14 человек: пятеро туристов не выжили. Антон Никифоров рассказал "Курьер. Среда. Бердск" о трагедии.

Антон Никифоров (на фото справа) получил обморожения лица и конечностей
Антон Никифоров (на фото справа) получил обморожения лица и конечностей

В беседе с журналистами «Курьер. Среда. Бердск» 24 сентября, Антон Никифоров — один из гидов, сопровождавших туристов на Эльбрусе, которые накануне попали в снежный плен, сообщил, что сейчас 11 человек в больнице Нальчика. Все выжившие получили обморожения. Сам 40-летний мужчина получил серьёзные обморожения конечностей: сейчас врачи борются за его пальцы.

— На меня журналисты насели. Мы сейчас в больнице в Нальчике. За пальцы боремся. Приходим в себя. Все пострадали, у всех разная степень обморожения, — поделился пострадавший гид Антон Никифоров.

Антон также рассказал, что в случившемся есть его вина. Гид сообщил, что СК возбудил дело, а прокуратура начала проверку.

— Прокуратура, всё дела теперь будут. Меня уже обвиняют. Конечно, часть моей вины есть. Просто люди не знают часто, куда идут и что там ждёт. Пока не очень готов ещё говорить, — говорит Антон.

Напомним, ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 23 сентября группа из 19 альпинистов из разных городов России попала в снежный плен из-за ухудшения погодных условий на Эльбрусе.

Группу туристов искали несколько часов, 8 человек были спасены почти сразу, остальных долго искали спасатели. Поиски затянулись из-за плохой. Удалось спасти 14 человек: пятеро туристов не выжили.

Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» также общались с Сергеем Барановым — гидом, который один из первых отправился спасать туристов. Гид предположил, что причиной гибели людей в группе могла быть паника.
Появился и полный список погибших при восхождении на Эльбрус:

Макарова Анна, 1985 (Якутск) Борисов Вячеслав, 1982 (Тюмень) Нестерова Елена, 1989 (Санкт- Петербург) Жигулина Анастасия, 1981 (Тольятти) Гальчук Ирина, 1989 (Екатеринбург).

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Виноват ли гид в гибели 5 туристов на Эльбрусе?

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