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Сибирские компании выбирают мобильный интернет «Ростелекома»

8:50:409/24/2021
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Компания «Ростелеком» предлагает предпринимателям подключить услугу «Мобильный интернет», которая помогает организовать доступ в сеть с помощью USB-модема, Wi-Fi-роутера и других устройств.

«Услуга “Мобильный интернет” удобна тем, что подходит для разных организаций и для многих задач

Сервис позволяет подключаться к интернету по России в любом месте, где есть сотовая связь: в дороге, в ресторанах или в офисах.
Мобильный интернет — это альтернатива фиксированному соединению там, где нет технической возможности подключения к оптике. Кроме того, его можно использовать в качестве дополнительного или резервного канала. На базе мобильного интернета также подключаются привычные сервисы: аудио- и видеоконференции, видеонаблюдение или Wi-Fi-радар. Сервис позволяет использовать решение «Мобильный APN» (AccessPointName), чтобы обеспечить защищенный удаленный доступ к информационным ресурсам компании.

«Услуга “Мобильный интернет” удобна тем, что подходит для разных организаций и для многих задач
«Услуга “Мобильный интернет” удобна тем, что подходит для разных организаций и для многих задач. Например, сервис идеален для тех компаний, чьи сотрудники часто отправляются в командировки или работают удаленно, потому что они остаются на связи всегда и везде. А в торговых точках интернет может использоваться для доступа к необходимым ресурсам и для подключения платежных терминалов», — уточнил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.
Этот сервис уже оценили сибирские предприниматели, которым в силу специфики деятельности без мобильного интернета не обойтись. Например, алтайская компания «Галэкс Сервис», использует беспроводной доступ в сеть для фотовидеофиксации на автодорогах. Для акционерного общества «Иркутскнефтепродукт» эксперты «Ростелекома» разработали индивидуальное решение с использованием комплекта оборудования: GSM-роутера и внешней направленной антенны. Благодаря этому сотрудники предприятия настроили работу контрольно-кассового оборудования и передачу внутренней отчетности и данных по закрытому каналу без выхода во внешнюю сеть.
Узнать подробную информацию об услуге и проконсультироваться со специалистом цифрового провайдера можно по телефону 8 800 200 30 00.

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Материалы предоставлены пресс-службой ПАО «Ростелеком»

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