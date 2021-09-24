"У неё была истерика, она плакала": В Бердске маршрутка чуть не убила школьницу

В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратилась мама четвероклассницы, которую чуть не сбили на пешеходном переходе на перекрёстке Кирова и Островского в Бердске. Девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда перед ней пронесся автобус на полном ходу.
- Вчера моя дочь пошла в школу в 11.45. Переходила перекрёсток Кирова и Островского. Когда загорелся зеленый свет, она стала переходить дорогу. Шла с подружкой, та была немного сзади. С левой стороны машины остановились. Она посмотрела направо — машин не было. Как только она дошла до середины дороги, прямо перед ней резко на скорости пролетела маршрутка номер 3. До неё оставалось несколько шагов. Дочь так и не поняла, откуда он вывернул. Она пришла вечером со школы, у неё была истерика, она плакала. Настолько испугалась. Сказала: «мама, если бы я сделала еще шаг, меня бы просто сбили», - поделилась Анастасия в разговоре с редакцией 24 сентября.
Горожанка отметила, что номера автобуса ребенок запомнить не успел. Только то, что на транспорте была какая-то реклама.
- Я знаю эти маршрутки, такие случаи уже не первый раз. И не только у меня. Зять рассказывал, что женщину с ребенком чуть не сбили. Автобус тоже несся на скорости. У нас в этом районе школьников очень много. Неужели они не видят людей, когда едут? - добавила бердчанка.