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Скончался актер из «Секса в большом городе» Уилли Гарсон

9:30:549/24/2021Фото: кадр из фильма
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Ему было всего 56 лет и он продолжительное время болел.

Гарсон умер на 57 году жизни

Сегодня, 24 сентября, стало известно, что на 57 году жизни скончался актер из популярного сериала «Секс в большом городе»  Уилли Гарсон. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на продюсера сериала Майкла Патрика Кинга. Причины смерти актера неизвестны, но уточняется, что Патрик Кинг написал, что тот «отдавал на съемках все, даже когда был болен».

- Множества его талантов как актера и личности всем будет не хватать, — заключил продюсер.

Уилли Гарсон родился в 1964 году в городке Хайленд-Парк в Нью-Джерси. В юношестве изучал театр в Уэслианском университете и получил степень магистра изящных искусств в Йельской школе драмы. После окончания учебы Гарсон начал сниматься в эпизодических ролях в сериалах того времени. В «Сексе в большом городе» актер исполнил роль друга главной героини Кэрри Брэдшоу Стэнфорда Блэтча.

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