В Новосибирске извращенец со спущенными штанами приставал к девочкам-подросткам

В Новосибирске задержали мужчину, который приставал к подросткам, предварительно сняв штаны, об это сообщили на сайте Бердск-Онлайн со ссылкой на АБ «Гвардия».
Гвардейцы прибыли на вызов в магазин по улице Зорге, тревожную кнопку нажала продавец, которой мешал посетитель, изъявлявший удовлетворить сексуальные потребности. Неадекватного посетителя вывели, но сотрудница магазина не стала писать на него заявление, сославшись на занятость и мужчину отпустили после недолгой беседы.
Через несколько минут бойцам быстрого реагирования поступил новый вызов - девушки подростки жаловались на взрослого мужчину, который приставал к ним со спущенными штанами и хватал за руки.
Гвардейцы поняли, что второй раз их вызывают к одному и тому же субъекту и начали его поиски, спустя минут десять они смогли отыскать извращенца и отправили его в полицию.