Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске извращенец со спущенными штанами приставал к девочкам-подросткам

10:27:069/24/2021Фото: Piqsels
0

Бойцы быстрого реагирования смогли скрутить его и отправить в полицию.

Житель Новосибирска приставал к подросткам в непотребном виде

В Новосибирске задержали мужчину, который приставал к подросткам, предварительно сняв штаны, об это сообщили на сайте Бердск-Онлайн со ссылкой на АБ «Гвардия».

Гвардейцы прибыли на вызов в магазин по улице Зорге, тревожную кнопку нажала продавец, которой мешал посетитель, изъявлявший удовлетворить сексуальные потребности. Неадекватного посетителя вывели, но сотрудница магазина не стала писать на него заявление, сославшись на занятость и мужчину отпустили после недолгой беседы.

Через несколько минут бойцам быстрого реагирования поступил новый вызов - девушки подростки жаловались на взрослого мужчину, который приставал к ним со спущенными штанами и хватал за руки.

Гвардейцы поняли, что второй раз их вызывают к одному и тому же субъекту и начали его поиски, спустя минут десять они смогли отыскать извращенца и отправили его в полицию.

Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Израильтянки, которые вошли в список самых-самых: ну это красотки
Красивей этих глаз вы в мире не найдете: фото
vsenovosti.net
Гибель альпинистов: что рассказали спасатели
РФ отреагировала на заявления Зеленского о неэффективности ООН
Смешные провинциалки, которые хотят стать леди
vsenovosti.net
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
Совершенная красота: 11 женщин с идеальной внешностью
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Вот что такое катастрофа: звезды, которых не узнать
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
подросткипродавецизвращенецспущенные штаныАБ ГВАРДИЯ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Задержали или домой отправили?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Глава СК РФ по Пермскому краю найден мертвым: что стало известно
Факты о бывшем президенте страны Узбекистана Исламе Каримове
Такого зрелища вы давно не видели: вон как провинция рулит
vsenovosti.net
Уже не молодухи, а фору всем дадут: знаменитости за 40
vsenovosti.net

Последние новости

В Новосибирске извращенец со спущенными штанами приставал к девочкам-подросткам
10:27:06 9/24/2021
В Новосибирске извращенец со спущенными штанами приставал к девочкам-подросткам
Бердск"У неё была истерика, она плакала": В Бердске маршрутка чуть не убила школьницу
10:18:10 9/24/2021
"У неё была истерика, она плакала": В Бердске маршрутка чуть не убила школьницу
Пермский стрелок пришел в сознание и находится в ВИП-палате
10:11:19 9/24/2021
Пермский стрелок пришел в сознание и находится в ВИП-палате
Отдание Рождества Пресвятой Богородицы: Что можно и нельзя делать 25 сентября в важный праздник православных
10:00:08 9/24/2021
Отдание Рождества Пресвятой Богородицы: Что можно и нельзя делать 25 сентября в важный праздник православных
В Новосибирской области от коронавируса умерла 40-летняя женщина
9:53:16 9/24/2021
В Новосибирской области от коронавируса умерла 40-летняя женщина
Новый рекорд смертности от COVID-19 побит в России
9:36:35 9/24/2021
Новый рекорд смертности от COVID-19 побит в России
Скончался актер из «Секса в большом городе» Уилли Гарсон
9:30:54 9/24/2021
Скончался актер из «Секса в большом городе» Уилли Гарсон
Бердск"Люди рвутся к власти": В Бердске обвинили в плохой работе председателя СНТ "Ветеран". Смотрите фото
9:22:57 9/24/2021
"Люди рвутся к власти": В Бердске обвинили в плохой работе председателя СНТ "Ветеран". Смотрите фото
Что можно и нельзя делать верующим в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября и почему женщинам нельзя работать
9:00:57 9/24/2021
Что можно и нельзя делать верующим в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября и почему женщинам нельзя работать
Появились подробности трагедии на Эльбрусе. Причины и фото спасенных альпинистов
8:57:59 9/24/2021
Появились подробности трагедии на Эльбрусе. Причины и фото спасенных альпинистов