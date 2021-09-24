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24.09
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В Новосибирской области от коронавируса умерла 40-летняя женщина

9:53:169/24/2021Фото: Pixabay
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Всего в регионе выявили 173 новых случая заражения.

Смертность в России превышает все рекорды

На 24 сентября в регионе скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте от 43 до 79 лет и женщины в возрасте от 40 до 84 лет. Отметим, всего в регионе от коронавируса умерли 2915 человек.

Многие новосибирцы считают, что эти данные могут быть сильно занижены. По сведениям Росстата, только к 1 августа в регионе непосредственно от ковида умерли 5697 человек. Еще 1256 пациентов скончались от сопутствующих заболеваний.

Отметим, что в отделениях реанимации остаются 168 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 22 пациента.

За сутки подтверждено 173 новых случая коронавируса. Общее число заболевших достигло 62535, выписаны более 49,9 тыс.

В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 1778 пациентов, в том числе 39 детей.

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