Пермский стрелок пришел в сознание и находится в ВИП-палате

24 сентября правоохранительные органы получили сообщение о том, что пермский стрелок приходит в сознание и лежит в ВИП палате, потому что таким образом его удобнее охранять. Такие меры приняты в связи с возможностью прорыва к нему кого-нибудь из родственников погибших или пострадавших, после чего решили усилить его охрану.
Сразу после прихода в сознание Бекмансуров спросил у врачей, есть ли у него родители. Через некоторое время поинтересовался, где его мама и папа. Говорит невнятно.
Таким образом, вместе с Бекмансуровым и врачами дежурят более десятка полицейских, а на этаж, где лежит пермский стрелок, никого из посторонних не пропускают. Самого пациента положили в одиночную ВИП палату, чтобы оперативникам было удобнее вести за ним наблюдение. Окна в его палате заклеили зеркальной плёнкой.
Отметим, что состояние парня остаётся тяжёлым, не исключено, что Бекмансурову придётся делать искусственную почку. При этом врачи пермской больницы получили негласное указание – нужно сделать всё, чтобы сохранить ему жизнь.