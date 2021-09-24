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24.09
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Пермский стрелок пришел в сознание и находится в ВИП-палате

10:11:199/24/2021Фото: ТК LIFE SHOT
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Врачи получили негласное указание сохранить ему жизнь.

У Тимура выявлена амнезия

24 сентября правоохранительные органы получили сообщение о том, что пермский стрелок приходит в сознание и лежит в ВИП палате, потому что таким образом его удобнее охранять. Такие меры приняты в связи с возможностью прорыва к нему кого-нибудь из родственников погибших или пострадавших, после чего решили усилить его охрану.

Сразу после прихода в сознание Бекмансуров спросил у врачей, есть ли у него родители. Через некоторое время поинтересовался, где его мама и папа. Говорит невнятно.

Таким образом, вместе с Бекмансуровым и врачами дежурят более десятка полицейских, а на этаж, где лежит пермский стрелок, никого из посторонних не пропускают. Самого пациента положили в одиночную ВИП палату, чтобы оперативникам было удобнее вести за ним наблюдение. Окна в его палате заклеили зеркальной плёнкой.

Отметим, что состояние парня остаётся тяжёлым, не исключено, что Бекмансурову придётся делать искусственную почку. При этом врачи пермской больницы получили негласное указание – нужно сделать всё, чтобы сохранить ему жизнь.

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