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В Бердске отменяют летние электрички с 25 сентября

11:09:369/24/2021
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Изменится движение пригородных поездов "Искитим-Новосибирск и в обратной направлении, которые проходят через станцию Бердск.

Летние электрички отменяют в Новосибирской области с 25 сентября

Изменится расписание пригородных поездов, проходящих через Бердск, с 25 сентября, сообщили в «Экспресс-пригороде».

В компании-перевозчике объяснили это снижением пассажиропотока. С субботы «Экспресс-пригород» завершает летние пассажирские перевозки и меняет расписание в том числе в южном направлении Новосибирской области.

С 25 октября изменится расписание следующих электропоездов:

– №6609 Новосибирск – Искитим и №6610 Искитим – Новосибирск будут курсировать только по будням (отменяется курсирование по субботам и воскресеньям);

– №6657 Новосибирск – Искитим и №6658 Искитим – Новосибирск будут курсировать только по будням (отменяется курсирование по субботам и воскресеньям).

Кроме того, начиная со 2 по 25 октября, постепенно будут выводиться из расписания ряд дачные пригородные электропоезда.

Дополнительную информацию можно получить на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона ЗСЖД, на официальном сайте компании и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).

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