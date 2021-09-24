В Бердске отменяют летние электрички с 25 сентября

Изменится расписание пригородных поездов, проходящих через Бердск, с 25 сентября, сообщили в «Экспресс-пригороде».
В компании-перевозчике объяснили это снижением пассажиропотока. С субботы «Экспресс-пригород» завершает летние пассажирские перевозки и меняет расписание в том числе в южном направлении Новосибирской области.
С 25 октября изменится расписание следующих электропоездов:
– №6609 Новосибирск – Искитим и №6610 Искитим – Новосибирск будут курсировать только по будням (отменяется курсирование по субботам и воскресеньям);
– №6657 Новосибирск – Искитим и №6658 Искитим – Новосибирск будут курсировать только по будням (отменяется курсирование по субботам и воскресеньям).
Кроме того, начиная со 2 по 25 октября, постепенно будут выводиться из расписания ряд дачные пригородные электропоезда.
Дополнительную информацию можно получить на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона ЗСЖД, на официальном сайте компании и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).