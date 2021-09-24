Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс проиграла суд Сергею Шнурову

В Хамовническом суде Москвы был дан отказ на иск Алисы Вокс к Сергею Шнурову, лидеру группы "Ленинград", пишет РБК.
Претензии певицы, покинувшей коллектив пять лет назад, состояли в требовании отчислений за исполнение композиций с ее участием после ухода. Алиса Вокс требовала заплатить ей 19,5 миллионов рублей за 39 треков с ее голосом.
Алиса солировала в группе «Ленинград» с 2012 года. Она принимала участие в создании композиций и хитов, в числе которых песня «Экспонат», клип на нее собрал более 175 миллионов просмотров в YouTube.
В 2016 году Вокс покинула группу, решив начать работать сольно. В июне 2021 года она подала в суд на коллектив с требованием оплатить ей авторские права на композиции, в создании которых она она была задействована.