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Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс проиграла суд Сергею Шнурову

11:51:499/24/2021Фото: @alisavox
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Почти 20 миллионов рублей требовала певица за то, что после ее ухода из группы, она продолжала "крутить" 39 композиций с ее участием.

Алисе Вокс отказали в удовлетворении ее претензий к группе "Ленинград"

В Хамовническом суде Москвы был дан отказ на иск Алисы Вокс к Сергею Шнурову, лидеру группы "Ленинград", пишет РБК.

Претензии певицы, покинувшей коллектив пять лет назад, состояли в требовании отчислений за исполнение композиций с ее участием после ухода. Алиса Вокс требовала заплатить ей 19,5 миллионов рублей за 39 треков с ее голосом.

Алиса солировала в группе «Ленинград» с 2012 года. Она принимала участие в создании композиций и хитов, в числе которых песня «Экспонат», клип на нее собрал более 175 миллионов просмотров в YouTube.

В 2016 году Вокс покинула группу, решив начать работать сольно. В июне 2021 года она подала в суд на коллектив с требованием оплатить ей авторские права на композиции, в создании которых она она была задействована.

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Если бы Шнуров не стал таким важным, суд отказал бы Алисе?

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