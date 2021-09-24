Скандальную певицу Максакову проверят на вменяемость по решению суда

Мария Максакова продолжает судиться со своими детьми — Ильей и Людмилой Тюриными, которые требуют от матери подарить им квартиру на Краснопресненской набережной площадью 260 квадратных метров.
Несовершеннолетние истцы ссылаются на дарственную, ранее подписанную оперной певицей, но Максакова утверждает, что находилась в тот момент не в себе, и потребовала провести психолого-психиатрическую экспертизу.
По решению суда 44-летняя Мария Максакова пройдет обследование в Алексеевской больнице.
- Столь щедрый жест с моей стороны даже святой инквизиции показался несколько эксцентричным. Но, как мы помним по предыдущему случаю, результаты усердной и кропотливой работы экспертов судья Кузьмичев может запросто проигнорировать, — рассказала оперная дива.
Максакова заявляет, что истцы не принимают во внимание интересы певицы и ее 5-летнего сына Ивана, который может остаться без жилья. Максакова подала встречный иск к бывшему мужу - отцу детей, судящихся с матерью, о том, чтобы лишить его родительских прав.
Бизнесмен Владимир Тюрин всеми силами пытается оставить певицу без квартиры в центре Москвы, и забрать ее себе руками их общих детей. Тяжба длится уже не один месяц.
14 октября состоится очередное заседание суда. Квартира, которая стала предметом тяжбы, - единственное жилье Марии и ее маленького сынишки, пишет "СтарХит".