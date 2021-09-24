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Скандальную певицу Максакову проверят на вменяемость по решению суда

1:05:319/24/2021Фото: @mariamaksakova
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Предмет судебных разбирательств Максаковой и ее детей, не достигших 18-летнего возраста — квартира в Москве, на которую она ранее написала дарственную.

Мария Максакова подписала свою квартиру на детей и заявляет, что была не в себе

Мария Максакова продолжает судиться со своими детьми — Ильей и Людмилой Тюриными, которые требуют от матери подарить им квартиру на Краснопресненской набережной площадью 260 квадратных метров.

Несовершеннолетние истцы ссылаются на дарственную, ранее подписанную оперной певицей, но Максакова утверждает, что находилась в тот момент не в себе, и потребовала провести психолого-психиатрическую экспертизу.

По решению суда 44-летняя Мария Максакова пройдет обследование в Алексеевской больнице.

- Столь щедрый жест с моей стороны даже святой инквизиции показался несколько эксцентричным. Но, как мы помним по предыдущему случаю, результаты усердной и кропотливой работы экспертов судья Кузьмичев может запросто проигнорировать, — рассказала оперная дива.

Максакова заявляет, что истцы не принимают во внимание интересы певицы и ее 5-летнего сына Ивана, который может остаться без жилья. Максакова подала встречный иск к бывшему мужу - отцу детей, судящихся с матерью, о том, чтобы лишить его родительских прав.

Бизнесмен Владимир Тюрин всеми силами пытается оставить певицу без квартиры в центре Москвы, и забрать ее себе руками их общих детей. Тяжба длится уже не один месяц.

14 октября состоится очередное заседание суда. Квартира, которая стала предметом тяжбы, - единственное жилье Марии и ее маленького сынишки, пишет "СтарХит".

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