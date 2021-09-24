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Средний размер пенсии по старости составит 18 521 рублей в 2022 году, заявила Голикова

12:02:319/24/2021
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Кроме того, ежемесячные денежные выплаты некоторым категориям россиян проиндексируют на 5,8% с 1 февраля 2022 года.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, ежемесячные денежные выплаты некоторым категориям граждан будут проиндексированы на 5,8% с 1 февраля

Средний размер страховых выплат по старости изменится в 2022 году. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова 24 сентября.

По ее словам, страховая пенсия достигнет в следующем году 18 521 рубля.

"Проектом бюджета Пенсионного фонда РФ среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам предусмотрен в 2022 году  18 521 рубль", - сказала она на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ в пятницу, сообщили в правительстве.

Голикова отметила также, что ежемесячные денежные выплаты некоторым категориям россиян проиндексируют на 5,8% с 1 февраля 2022 года.

"Размер ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан будет проиндексирован с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, в 2022 году на 5,8%, в 2023 и 2024 годах на 4% соответственно. Увеличение коснется порядка 14,5 млн наших граждан", - уточнила заместитель председателя правительства.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3% с 1 января и сейчас в среднем составляют до 17 443 рублей, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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