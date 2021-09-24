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ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися и окончательно утвердил распределение мандатов между партиями

12:24:379/24/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По итогам голосования «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13 мандатов.

ЦИК признал состоявшимися выборы в Госдуму

Центризбирком России 24 сентября утвердил результаты выборов в Госдуму, сообщили в ЦИК.

«Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования», — заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, ЦИК признает выборы в Государственную думу 17-19 сентября состоявшимися и действительными.

По итогам голосования «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13 мандатов. По одному мандату получили партии «Родина», «Гражданская платформа» и «Партия Роста». Еще 5 мандатов достались кандидатам-самовыдвиженцам.

Одновременно с думскими, в России состоялись выборы глав 9  субъектов РФ и 39 парламентов регионов. А также избрание представительных органов муниципальной власти, в том числе в Бердске. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердчане выбрали 27 депутатов из 178 кандидатов.

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