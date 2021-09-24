Мэр Новосибирска отказался работать в Госдуме после победы коммунистов на выборах

Мэр Новосибирска не будет переходить на работу в Госдуму — сообщил Анатолий Локоть во время пресс-конференции для журналистов.
Градоначальник избирался в Госдуму от КПРФ — партии, за которую проголосовала четверть пришедших на выборы жителей региона. Сообщение о планах мэра стало известно из трансляции общения с прессой на его YouTube -канале.
- Я не планирую отказываться от полномочий мэра города Новосибирска. Я планирую продолжать свою работу, выполнять те обязательства, которые взяты мной перед избирателями Новосибирска, — пояснил свое решение Локоть.
На выборах, которые проходили в стране с 17 по 19 сентября, Локоть был первым в списке кандидатов регионального списка КПРФ. Анатолий Локоть назвал результат голосования убедительным и подтверждающим положение партии в регионе.
В Новосибирской области итоги голосования распределились следующим образом - «Единая Россия» набрала 35,25% голосов, КПРФ — 25,86%, ЛДПР — 9,61%, «Новые люди» — 8,71%, «Справедливая Россия - За правду» — 6,94% голосов.
До избрания мэром Новосибирска в 2014 году Анатолий Локоть трижды проходил в Госдуму с 2003 года. Градоначальником он стал после проведения досрочных выборов. Предыдущий мэр Владимир Городецкий ушел в отставку в связи с переходом на работу в областную администрацию.