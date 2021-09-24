7 социальных навыков, которые усовершенствовали самые харизматичные люди и стали очень счастливыми

Умение быть симпатичным может радикально улучшить ваш образ жизни.
Социальные навыки, которые вы приобретаете, и то, как вы ведете себя, могут повлиять на тип людей, которые тянутся к вам. Обладание этим желанным навыком симпатии может привлечь единомышленников, которые увидят в вас человека, на которого можно положиться, пишет yourtango.com.
Вот некоторые общие черты, которые вы можете увидеть у объективно симпатичных людей:
1. Быть искренним
2. Много улыбаться
3. Делать комплименты.
4. Честность
Итак, как вы можете воплотить эти черты самостоятельно, оставаясь искренними и не манипулируя?
Вот несколько способов мгновенно стать более симпатичными.
1. Улыбайтесь другим.
Простая улыбка может сразу изменить чей-то день. Это простой способ показаться теплым и гостеприимным. Излучающий положительную энергию, люди будут стекаться к вам и имитировать энергию, которую вы излучаете, делая вас более привлекательной и харизматичной личностью.
«Улыбка заразительна и способствует распространению доброй воли. Когда вы улыбаетесь людям, вы поднимаете им настроение и свое », - говорит эксперт YourTango Ронни Энн Райан, тренер по любви и космосу .
Это простой совет, который почти каждый может начать внедрять в свой распорядок дня.
2. Вступите в разговор.
Во время разговора с другим человеком убедитесь, что вы уделяете ему все свое внимание. Это означает, что не держите телефон в руке, потому что он может помешать и немедленно предупредит другого человека о том, что вы не особо хотите его слушать.
Активное слушание другого человека может автоматически заставить его чувствовать себя хорошо, зная, что вы обращаете внимание на то, что он говорит.
Кроме того, поддержание хорошего зрительного контакта может сразу же сформировать хорошие отношения.
3. Не судите других людей.
Чтобы стать симпатичным человеком, вам нужно понимать, что люди хотят делать определенные вещи. Это может помочь вам установить с ними контакт и лучше понять их точку зрения.
Нехорошо попадать в ситуацию с предвзятыми идеями и осуждающим отношением. Постарайтесь не вставлять собственное мнение и просто слушайте. Это показывает, что вы настоящий человек и имеете серьезные намерения.
Когда вы делаете это, вы также подтверждаете их чувства и выдаете себя чутким и разумным человеком.
4. Будьте искренними и уверенными.
Демонстрация хороших качеств себя может сразу привлечь людей, которым нужна такая энергия в своей жизни.
«Когда вы знаете, кто вы и чего стоите, и вдохновляете других на познание себя и своей ценности, это и есть харизма», - говорит эксперт YourTango Кея Мурти, клинический гипнотерапевт и наставник по духовной жизни .
Людей привлекают те, кто уверен в своей личности и может привнести позитив в свой круг общения. С искренними намерениями и искренним желанием лучшего для окружающих вы становитесь симпатичным человеком.
5. Запомните имена людей - и используйте их.
Это может показаться довольно незначительным, но лучшее чувство в мире - это когда вы называете кому-то свое имя, и они не только запоминают его, но и активно используют в разговорах.
Это показывает, что вы изначально были обручены с этим человеком на первой встрече и что вы уделили достаточно внимания, чтобы запомнить его имя. Это может заставить человека чувствовать себя хорошо, и он хочет продолжать общаться с вами и общаться с вами.
6. Задавайте более глубокие вопросы.
Если вы хотите наладить общение с людьми и завязать более глубокие дружеские отношения, уловка может быть в том , чтобы пропустить светскую беседу и задать более глубокие и открытые вопросы . Это помогает устранить неловкость вначале, а также узнать, какие общие интересы у вас могут быть с кем-то другим.
Конечно, вы не хотите заходить слишком глубоко в ситуацию, в которой вы можете создать неудобную ситуацию, поэтому также полезно прочитать язык тела другого человека и увидеть, какие темы подходят для обсуждения, а какие нет. Это также может показать внимательность и тот факт, что вы искренне заботитесь о том, чтобы не создавать обстановку, которая может заставить другого человека чувствовать себя не на своем месте.
7. Придерживайтесь своего слова.
Чтобы найти баланс между хорошими намерениями и плохими намерениями, нужно убедиться, что вы всегда сдерживаете свое слово и свои обещания.
Когда вы что-то говорите, убедитесь, что вы имеете в виду именно это, и доведите до конца. Если вы допустили ошибку, признайте ее и разработайте шаги, необходимые для самообразования, чтобы убедиться, что вы больше никогда не совершите эту ошибку.
Люди всего лишь люди и определенно не идеальны ни в коем случае, но проявление этой первой инициативы и честность с окружающими вас людьми может иметь большое значение для создания впечатления, что вы симпатичный и харизматичный человек.
Есть несколько не менее важных вещей, которых следует избегать, пытаясь понравиться.
1. Эгоцентричность.
Никому не нравятся люди, которые говорят только о себе и никогда не хотят вовлекать других в разговоры. Постоянное переключение темы разговора на то, что происходит в вашей жизни, и только ваша жизнь может стать серьезным препятствием, которое может заставить людей не хотеть быть рядом с вами.
2. Неуравновешенность эмоционально.
Нкоторые люди либо слишком эмоциональны и могут стать слишком возбудимым в ситуациях, в то время как другие не проявляют достаточно эмоций вообще.
Иногда бывает трудно найти этот баланс, но даже простая улыбка или небольшой комплимент могут это изменить. Лучше попытаться контролировать свои эмоции, чем позволить эмоциям управлять вами.
3. Отрицательное отношение.
Никому не нравятся те, кто никогда не видит положительных сторон ситуации.
Негативные люди печально известны тем, что истощают жизнь людей , из-за чего никто не хочет находиться рядом с ними. Вы можете сразу стать неприемлемым в тех случаях, когда вы наиболее отрицательны.