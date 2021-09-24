Вертолет Ка-27 ФСБ потерпел крушение на Камчатке: На борту находились 5 человек. Смотрите видео

Военный следственный отдел СКР по гарнизону Петропавловск-Камчатский возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ка-27 по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). Об этом 24 сентября сообщили в главке Следственного комитета.
Вертолет, выполнявший учебно-тренировочный полет, перестал выходить на связь 23 сентября в 5:30 по камчатскому времени (20:30 мск). На его борту находились пять человек. 24 сентября с вертолета на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка Елизовского района Камчатского края были обнаружены обломки Ка-27.
Сейчас с использованием альпинистского снаряжения прокладывают путь к месту происшествия. В проведении осмотра примут участие следователи-криминалисты военного следственного управления СК РФ по Тихоокеанскому флоту.
Как стало известно, воздушное судно принадлежит ФСБ. Его обломки нашли на высоте около 950 метров. Во время осмотра местности с воздуха спасатели не обнаружили выживших в авиакатастрофе. По предварительным данным, вертолет совершал учебный полет.
Осмотр места происшествия с воздуха попало на видео.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 22 сентября в Хабаровском крае пропал с радаров самолет Ан-26. Разбившееся судно обнаружили в тайге. Погибли 6 человек.