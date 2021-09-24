Какая маска надежнее защищает от коронавируса Дельта: тканевая или хирургическая - выводы новейшего исследования

В последние месяцы некоторые европейские авиакомпании запретили использование тканевых покрытий для лица для контроля распространения коронавируса во время авиаперелетов, вместо этого отдав предпочтение хирургическим маскам, которые иногда называют медицинскими или одноразовыми, и респираторам N95.
Это еще один залп в дебатах об эффективности повсеместной тканевой маски, которая вошла в моду, когда хирургические маски и N95 было труднее найти в первые дни пандемии. Центры по контролю и профилактике заболеваний по-прежнему продвигают использование тканевых покрытий для лица в своих рекомендациях по маскам, пишет medicalxpress.com.
Маски остаются важным средством смягчения последствий, потому что люди в основном заражаются SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19, при вдыхании небольших аэрозольных частиц, задерживающихся в воздухе, или крупных респираторных капель, образующихся при кашле и чихании.
Но наука меняется. Дельта, которая в настоящее время является основным вариантом в Соединенных Штатах, гораздо более заразна, чем оригинальный коронавирус, поэтому плотность вируса в воздухе выше.
Некоторые эксперты скорректировали свои рекомендации пропорционально. «Учитывая существующий дельта-вариант, вам, вероятно, потребуется обновить маску», - сказал доктор Ашиш Джа, ведущий эксперт по COVID и декан Школы общественного здравоохранения Университета Брауна, в Fox News Sunday в начале этого месяца.
Какую маску следует носить?
Не волнуйтесь, если вы запутались. С самого начала пандемии наведение масок было неоднозначным, и новые исследования изменили традиционное мышление. Мы решили покопаться и разобраться в последних событиях.
Во-первых, людям сказали, что в маскировке нет необходимости. Вскоре после этого эта рекомендация изменилась, но общественности посоветовали не покупать маски хирургического типа, используемые профессионалами в области здравоохранения, из-за острой нехватки такого защитного снаряжения. Вместо этого американцам сказали покупать тканевые маски или делать их самодельные. Сейчас нехватка, похоже, не является такой большой проблемой, хотя CDC по-прежнему не рекомендует выбирать респираторы N95.
Совсем недавно, в конце августа, главный врач-инфекционист доктор Энтони Фаучи отказался рекомендовать маски более высокого качества. «Вместо того, чтобы беспокоиться о том, какая маска, просто наденьте маску», - сказал он «Шоу Мехди Хасана» на MSNBC.
Итак, что дает? Доктор Питер Чин-Хонг, эксперт по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета в Сан-Франциско, сказал, что Фаучи применяет подход снижения вреда. «Вероятно, более важно носить то, в чем вы чувствуете себя комфортно, и вы можете носить его в течение длительного времени, если вы собираетесь в определенную среду… вместо того, чтобы говорить, что вам нужно носить вещи золотого стандарта все время», он сказал.
«Базовым уровнем должна быть хирургическая маска», - добавил Чин-Хонг. «Это проще реализовать. Это дешево, хотя и не всегда безвредно для окружающей среды». Лично он носит только N95, когда горит лесной пожар. «Даже в больнице я в основном ношу хирургическую маску», - сказал он.
Хотя он считает, что правительству и чиновникам здравоохранения следует уделять особое внимание ношению хирургических масок, Чин-Хун сказал, что тканевые маски могут обеспечить достаточную защиту в определенных обстоятельствах. Например, полностью вакцинированный человек, по его словам, скорее всего, получит адекватную защиту, если будет носить тканевое покрытие лица в течение коротких периодов в помещении, когда место проведения мероприятия не загружено. Многое зависит от контекста, поэтому он задал эти вопросы, чтобы помочь процессу принятия решений: если вы идете в закрытое помещение, будет ли в здании особенно людно? Как долго ты будешь внутри? Скорее всего, все будут в масках? Вы и другие люди полностью вакцинированы? У вас ослабленный иммунитет?
Чем рискованнее ситуация, тем более качественная маска будет лучшим вариантом. «Ничто не связано с нулевым риском, так что это просто вопрос снижения риска», - сказал Чин-Хонг.
«Таким образом, определенно, маски должны быть усилены для борьбы с дельтой, но это не означает, что у тех, кто не может позволить себе N95, нет выбора», - сказала Райна Макинтайр, руководитель исследовательской программы биобезопасности в Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее, Австралия. , который провел много исследований масок.
Макинтайр сказал, что «можно создать высокопроизводительную тканевую маску». Экспериментальное лабораторное исследование, в котором она была соавтором, показало, что многослойная тканевая маска может эффективно блокировать капли. Исследование, опубликованное в мае в журнале ACS Biomaterials Science & Engineering , рекомендует использовать как минимум три слоя - комбинацию хлопка / льна и полиэстера / нейлона - чтобы напоминать эффективность блокирования капель хирургических масок.
Для улучшения фильтрации важно не только наслоение, но и удобство использования. Методика, рекомендованная CDC для улучшения прилегания ткани или хирургической маски, заключается в завязывании ремней и заправке боковых сторон. Маска, как правило, подходит, если вы чувствуете, как теплый воздух проходит через переднюю часть маски при вдохе и выдохе.
Что говорится в исследовании?
Крупномасштабное реальное исследование, опубликованное в этом месяце, показало, что хирургические маски особенно эффективны для уменьшения симптоматических инфекций. Эти типы масок предотвратили 1 из 3 случаев инфицирования среди людей 60 лет и старше.
Исследователи из Йельского университета, Стэнфорда и некоммерческой организации GreenVoice наблюдали за более чем 340 000 взрослых в сельских районах Бангладеш в течение как минимум восьми недель. Примерно половине бангладешцев были предоставлены такие меры, как бесплатное распространение масок и их продвижение по службе. В селах, в которых проводились вмешательства, использование масок увеличилось с 13% до 42%. В тех же деревнях было зарегистрировано меньшее количество подтвержденных инфекций COVID и более низкая частота сопутствующих симптомов.
В деревнях, где выдавали тканевые маски, симптомы снизились на 8,5%, а в деревнях, получивших хирургические маски, - на 13,6%. Когда треть взрослых с симптомами, обычно связанными с COVID, согласилась сдать кровь на анализ на вирус, исследователи обнаружили снижение на 11% среди тех, кто носил хирургические маски. Исследователи наблюдали 5% -ное снижение инфекций среди тех, кто носил тканевые маски. Это исследование проводилось до того, как дельта-вариант получил широкое распространение в стране. Исследование еще не прошло экспертную оценку, но некоторые эксперты уже озвучили его методологию и результаты.
«Когда я увидел эти результаты, я выбросил свою тканевую маску», - сказал Стивен Луби, соавтор исследования и профессор инфекционных заболеваний в Стэнфордском университете. «Если дельта циркулирует, и если вы собираетесь надеть маску, почему бы вам не надеть ту, которая, по данным данных, хороша?»
«Мы находим очень убедительные доказательства эффективности хирургических масок», - добавил Джейсон Абалак, экономист из Йельского университета, который помог провести исследование. «Я считаю, что тканевые маски, вероятно, в некоторой степени эффективны. Они, вероятно, лучше, чем ничего».
Абалак подозревает, что его исследование предлагает смешанные доказательства для тканевых масок, потому что только около трети из тех, кто сообщил о симптомах, согласились на анализ крови на COVID. Другими словами, размер выборки был слишком мал, чтобы наблюдать что-либо существенное. «Наиболее вероятная интерпретация всей этой совокупности результатов заключается в том, что <тканевые маски> действительно помогают. Они действительно снижают вероятность заражения COVID. Вот почему мы наблюдаем меньше симптомов», - сказал он. Вторая возможность заключается в том, что тканевые маски предотвращают другие респираторные заболевания с похожими симптомами, сказал он.
Множественные обсервационные исследования и анализ тенденций показали, что маскировка сообщества, которая включает использование тканевых масок, снижает распространение COVID. Исследователи из Бангладеш заявили, что у этих исследований есть недостатки, поэтому они провели рандомизированное клиническое испытание. Например, некоторые из этих исследований не могли наблюдать независимый эффект масок в реальных условиях, потому что они рассматривали последствия предписаний масок, которые часто сочетались с другими шагами по смягчению последствий COVID, такими как физическое дистанцирование. Однако они согласились с общей оценкой этих исследований: люди, которые носят маски, с меньшей вероятностью заразятся, чем люди, которые этого не делают.
«Такова природа науки. Наука развивается», - сказал Луби. «У нас были доказательства того, что мы получаем некоторую защиту с помощью тканевых масок, и теперь у нас есть новые доказательства того, что мы получаем лучшую защиту от хирургических масок ».