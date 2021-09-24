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В Петербурге пьяный отец забыл 4-месячного малыша на прогулке: Коляску с ребенком обнаружили прохожие

2:57:419/24/2021Фото: PIXNIO
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46-летний мужчина сначала лежал на земле рядом с коляской, а потом отправился домой один.

Ребенок остался на улице, его отчим забыл про малыша

В Санкт-Петербурге в Кировском районе в полицию позвонила местная жительница, которая сообщила о том, что на детской площадке стоит коляска с ребенком, а рядом с ней лежит пьяный мужчина.

Прибывшие на вызов сотрудники правопорядка увидели только коляску и малыша в ней, рядом уже никого не было. Оказалось, что 46-летний мужчина пошел домой в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, забыв ребенка на улице. Примечательно, что было всего 12 часов дня.

34-летняя мать малыша в это время находилась дома, ей и передали ребенка сотрудники полиции. В настоящее время проводится проверка действий мужчины, который подверг опасности малолетнего. По ее результатам мужчину привлекут к ответственности, сообщили в управлении МВД по Ленобласти.

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