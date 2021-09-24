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В психушку поместили арестованного 18-летнего студента: Он готовил массовое убийство однокурсников

3:36:419/24/2021Фото: СКР
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Он собирался убить трех своих обидчиков прямо в здании техникума. уже купил патроны и приготовил оружие.

машина
Несостоявшегося стрелка арестовали

Красноярском крае арестован обвиняемый в подготовке к совершению массовых убийств в местном техникуме. Он полностью признал вину, сообщили 24 сентября в центральном аппарате СКР.

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Краснотуранского района, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).

В прошлом году он учился в «Южном аграрном техникуме» Красноярского края, где у него произошел конфликт с однокурсниками. Он решил, что его оскорбляю, из-за чего решил их убить.

По версии следствия, в конце мая 2021 года он купил в одном из магазинов патроны к аэрозольному устройству. Он собирался совершить убийство трех обидчиков прямо в здании техникума.

Преступление удалось предотвратить благодаря своевременному вмешательству сотрудников ФСБ и МВД по Красноярскому краю. Фигуранта задержали, при обыске у него дома нашли патроны, самодельное пусковое устройство, несколько ножей. Все это он собирался пустить в ход - использовать в качестве орудия совершения убийств.

-В связи с наличием признаков психиатрического заболевания молодой человек для обследования был помещен в краевой психоневрологический диспансер, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пермскому стрелку удалось исполнить задуманное  - 20 сентября он открыл стрельбу в госуниверситете. 6 человек погибли, более 40 пострадали. По последним данным, раненый при задержании Тимур Бекмансуров пришел в себя после ампутации ноги. Он лежит в VIP-палате под усиленной охраной. Силовики опасаются самосуда.

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