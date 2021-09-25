Открытки с днем фармацевта 2021: яркие поздравления людям очень важной профессии 25 сентября

Успевай искать рецепты
Для леченья, фармацевты.
Поздравляем! Это праздник!
Всем вам премии в конверты.
И удачу вам в придачу.
И уютную вам дачу,
Чтобы в неге и комфорте
Вмиг решались все задачи.
Словом, счастья вам! Привет!
Уважаем, фармацевт!
***
С праздником вас, фармацевт,
Дел аптечных славный мастер,
Дарит пусть доход стабильный
Вам любимое пристрастье.
Вам в день медика удачи
Не забуду пожелать,
Лишь с улыбкой и участьем
По рецептам отпускать.
В жизни личной — чувств высоких
И признания в труде,
Позитив желаю видеть
В повседневной суете.
Поздравляю, фармацевт,
И добра я вам желаю,
Вам смешать микстуру счастья
Для себя скорей желаю.
Пусть профессия вам дарит Неизменно вдохновение, Ждут пускай в работе вашей Вас победы и свершения.
***
Фармацевт ведь тоже медик, значит,
Поздравляю с вашим торжеством!
От души желаю вам удачи,
И душа чтоб полнилась теплом.
Пусть достаток возрастает,
Окружают пусть любовь, добро,
Счастье пусть вас вдохновляет,
Чтоб все было хорошо.
Источник: pozdravok.ru