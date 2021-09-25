Открытки на Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы 25 сентября и поздравления для каждого верующего

Поздравляю с Рождеством пресвятой Богородицы. Желаю здравия и мира всей твоей семье. Пусть ясный свет блага и счастья ведёт тебя по жизни, пусть чистая надежда и вера живёт в твоём сердце, пусть щедрая любовь Бога и твоих близких уберегает тебя от невзгод.
Поздравляю с Великим праздником, с Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю всегда помнить о вере, о Боге, о нравственных ценностях, которые определяют человеческую сущность и поддерживают человека. Пусть жизнь будет благополучной, а бытие пребывает в мире. И да поможет нам всем Господь, и преобразятся души наши!
Источник: pozdravok.ru