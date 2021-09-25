26 сентября – День машиностроителя: открытки и душевные поздравления для людей серьезной профессии

Я поздравляю вас, друзья,
С лучшим днем на свете,
День машиностроителя
С вами мы отметим.
Пусть ваши руки золотые
Устали не знают,
Из года в год и день за днем
Машины собирают.
Вам смелых, креативных
Идей я пожелаю,
Пусть о машинах ваших
Весь наш мир узнает.
С Днем машиностроителей всех
Поздравляю тебя я сердечно!
Ожидает пусть всюду успех,
Труд твой будет пускай безупречным.
И зарплата пускай лишь растет,
Приводя тебя вновь к повышенью.
Дом любовью пусть нежной цветет,
Будут верными пусть все решенья.
Машиностроители, в праздник Желаю успехов и счастья, В нелегком и значимом деле Вам всем на все сто состояться.
Оценят пусть вашу работу,
Пусть будет достойной зарплата,
Добра вам, успехов и счастья
От сердца желаю, ребята.
Источник: pozdravok.ru