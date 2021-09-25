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26 сентября – День машиностроителя: открытки и душевные поздравления для людей серьезной профессии

12:45:149/25/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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26 сентября 2021 — День машиностроителя.

День машиностроителя

Я поздравляю вас, друзья,
С лучшим днем на свете,
День машиностроителя
С вами мы отметим.

Пусть ваши руки золотые
Устали не знают,
Из года в год и день за днем
Машины собирают.

Вам смелых, креативных
Идей я пожелаю,
Пусть о машинах ваших
Весь наш мир узнает.

День машиностроителя

С Днем машиностроителей всех
Поздравляю тебя я сердечно!
Ожидает пусть всюду успех,
Труд твой будет пускай безупречным.

И зарплата пускай лишь растет,
Приводя тебя вновь к повышенью.
Дом любовью пусть нежной цветет,
Будут верными пусть все решенья.

День машиностроителя

Машиностроители, в праздник Желаю успехов и счастья, В нелегком и значимом деле Вам всем на все сто состояться.

Оценят пусть вашу работу,
Пусть будет достойной зарплата,
Добра вам, успехов и счастья
От сердца желаю, ребята.

Источник: pozdravok.ru

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