Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Артамон Змеевик: почему по народным приметам 25 сентября простому человеку категорически нельзя ходить в лес

1:00:569/25/2021Фото: pixabay.com
0

Считается, что день становится равным ночи, и Артемон последний раз отпускает змей на свободу, зазывая их в земные глубины и закрывая на замок.

Змеи начинают искать место для зимовки

25 сентября отмечается православный праздник в честь святого мученика Артамона, но существует и другое название этого праздника — Змеевик. Змеи в этот день начинают ползти в укрытие на зимовку. Как в церковном календаре, так и в народном — День Артамона (Артемона) отмечается дважды, осенью и весной.

Святой мученик Артемон родился в первой половине третьего века в христианской семье в Лаодикии Сирийской.Он прослужил чтецом в течение шестнадцати лет.

За его старание в церковном служении епископ Сисиний рукоположил его во диакона. Артамон служил с большим усердием двадцать восемь лет, а затем был рукоположен в сан священника. На этом посту Артемон прослужил более тридцати лет, проповедуя христианство среди язычников.

В 303 году язычники схватили Артемона и обезглавили.

Отмечаемый в народе Артамон Змеевик получил свое название не просто так. Сегодня опасно ходить в лес, поскольку змеи начинают искать место для зимовки. Они становятся очень опасными и выползают наружу.

Считается, что день становится равным ночи, и Артемон последний раз распускает змей на свободу, зазывая их в земные глубины и закрывая на замок.

Также с середины августа охотники идут на волка, зайца-беляка и лису. Хотя простые люди на Артемонов день боялись ступать в лес, но, поскольку сезон не прекращался, то 25 сентября охотники надевали высокие сапоги. А перед выходом читали специальные заговоры от укуса змеи. Большой удачей считалось, что если в этот день подстрелить зайца, то всю осень будет добыча.

Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Признаки хорошего любовника: их всего 4
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Такого зрелища вы давно не видели: вон как провинция рулит
vsenovosti.net
Фото самых роскошных красоток Франции
Уже не молодухи, а фору всем дадут: знаменитости за 40
vsenovosti.net
Красивей этих глаз вы в мире не найдете: фото
vsenovosti.net
Вот что значит отказало чувство меры: Сеть ржет уже который день
Совершенная красота: 11 женщин с идеальной внешностью
На советских пляжах разное творилось: фото крупным планом
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
традициипраздникиартамон змеевикприметы 
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как проводите день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net

Последние новости

Артамон Змеевик: почему по народным приметам 25 сентября простому человеку категорически нельзя ходить в лес
1:00:56 9/25/2021
Артамон Змеевик: почему по народным приметам 25 сентября простому человеку категорически нельзя ходить в лес
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 сентября 2021 в России и мире
12:20:51 9/25/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 сентября 2021 в России и мире
Какой сегодня церковный праздник 25 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
12:20:18 9/25/2021
Какой сегодня церковный праздник 25 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Открытки на Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы 25 сентября и поздравления для каждого верующего
12:15:18 9/25/2021
Открытки на Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы 25 сентября и поздравления для каждого верующего
БердскПогода в Бердске 25 сентября 2021: на выходные синоптики обещают дожди
11:30:30 9/24/2021
Погода в Бердске 25 сентября 2021: на выходные синоптики обещают дожди
Открытки с днем фармацевта 2021: яркие поздравления людям очень важной профессии 25 сентября
11:15:52 9/24/2021
Открытки с днем фармацевта 2021: яркие поздравления людям очень важной профессии 25 сентября
Темная сторона Стрельца: плохие и отрицательные черты Стрельца. Почему он такой эгоистичный?
11:00:54 9/24/2021
Темная сторона Стрельца: плохие и отрицательные черты Стрельца. Почему он такой эгоистичный?
Русское лото: Джекпот 800 млн и 75 призов по 200 тысяч рублей в тираже 1407 в воскресенье - 26 сентября 2021
9:12:29 9/24/2021
Русское лото: Джекпот 800 млн и 75 призов по 200 тысяч рублей в тираже 1407 в воскресенье - 26 сентября 2021
Рыжие лисички: почему Вот нежный гриб должен быть в вашем рационе - уникальная польза
9:00:53 9/24/2021
Рыжие лисички: почему Вот нежный гриб должен быть в вашем рационе - уникальная польза
Уникальное исследование: Вакцинированные от ковида беременные женщины передают своим детям антитела и еще не родившийся малыш уже сражается с вирусом
8:00:57 9/24/2021
Уникальное исследование: Вакцинированные от ковида беременные женщины передают своим детям антитела и еще не родившийся малыш уже сражается с вирусом