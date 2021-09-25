Артамон Змеевик: почему по народным приметам 25 сентября простому человеку категорически нельзя ходить в лес

25 сентября отмечается православный праздник в честь святого мученика Артамона, но существует и другое название этого праздника — Змеевик. Змеи в этот день начинают ползти в укрытие на зимовку. Как в церковном календаре, так и в народном — День Артамона (Артемона) отмечается дважды, осенью и весной.
Святой мученик Артемон родился в первой половине третьего века в христианской семье в Лаодикии Сирийской.Он прослужил чтецом в течение шестнадцати лет.
За его старание в церковном служении епископ Сисиний рукоположил его во диакона. Артамон служил с большим усердием двадцать восемь лет, а затем был рукоположен в сан священника. На этом посту Артемон прослужил более тридцати лет, проповедуя христианство среди язычников.
В 303 году язычники схватили Артемона и обезглавили.
Отмечаемый в народе Артамон Змеевик получил свое название не просто так. Сегодня опасно ходить в лес, поскольку змеи начинают искать место для зимовки. Они становятся очень опасными и выползают наружу.
Считается, что день становится равным ночи, и Артемон последний раз распускает змей на свободу, зазывая их в земные глубины и закрывая на замок.
Также с середины августа охотники идут на волка, зайца-беляка и лису. Хотя простые люди на Артемонов день боялись ступать в лес, но, поскольку сезон не прекращался, то 25 сентября охотники надевали высокие сапоги. А перед выходом читали специальные заговоры от укуса змеи. Большой удачей считалось, что если в этот день подстрелить зайца, то всю осень будет добыча.