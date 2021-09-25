Путин скажет 27 сентября: Шойгу и Лавров останутся министрами или уйдут в Госдуму

Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Елена Шмелева, Анна Кузнецова и Денис Проценко возглавляли список кандидатов от «Единой России» перед выборами в Государственную думу, но пока неизвестно, кто из них действительно планирует перейти на работу в парламент.
Единственный кандидат из пятерки списка ЕР, кто точно может взять мандат - детский омбудсмен Анна Кузнецова. Все пятеро должны встретиться с российским президентом, который и поставит точку в вопросе о месте работы каждого из пятерки. Общение запланировано на 27 сентября.
Предложение возглавить список единороссов для каждого из первых пяти кандидатов поступило именно от Владимира Путина перед выборами, логично, что он и закроет этот вопрос после обсуждения.
-Встречи действительно планируются, — подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В настоящее время в Кремле проводятся консультации по конструкции ГД нового созыва. Планирование будущего парламент происходит с позиции, что спикером останется Вячеслав Володин.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с 17 по 19 сентября прошло голосование по выборам в Государственную думу 8-го созыва. Окончательные итоги голосования будут обнародованы 27 сентября после завершения подсчета голосов. Хотя в пятницу ЦИК уже распределил мандаты между партиями. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", большинство - 324 - досталось "Единой России".