Что можно и нельзя делать в день Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 26 сентября?

В конце сентября православные всего мира отмечают один из главных христианских праздников в году - Воздвижение Креста Господня. Этот праздничный день включает в себя предпразнство и отдание праздника, поскольку является двунадесятым праздником. Он символизирует победу добра и света над силами зла. Также христианам удалось превратить крест, на котором был распят Иисус, из символа смерти в символ жизни и воскресения.
После смерти Христа, Крест запрятали в гробнице, которую закопали землей, а сверху воздвигли языческий храм. Спустя много лет мать императора Константина Великого Елена отправилась на поиски христианской реликвии. На это она потратила много времени и усилий. Когда ей все же удалось найти храм, она приказала его уничтожить храм, а на месте руин была обнаружена гробница, в которой были найдены сразу три креста. Чтобы определить, какой из них принадлежал Христу, кресты по очереди прикладывались к тяжело больной женщине, которая была полностью исцелена после прикосновения к Животворящему Кресту.
В этот день нужно посещать храм и службу. Если вы не сможете попасть на утреннюю службу, вам необходимо хотя бы прийти в церковь, чтобы помолиться. В праздник стоит придерживаться главных христианских традиций и правил, а также молиться иконе Воздвижения Креста Господня.
Традиционно, на церковный праздник нельзя работать физически, ругаться и унывать. Раньше верили в примету, что в этот день не следует начинать новые дела, поскольку их обязательно ждет провал.