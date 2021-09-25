Можно ли убираться, работать и ходить на кладбище 26 сентября Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня?

Воздвижение Креста Господня - это один из самых почитаемых христианских праздников, который отмечается 27 сентября. Также у праздника есть предпразднство и отдание праздника. 26 сентября будет отмечаться Предпразднство торжества.
Сам праздник рассказывает нам историю нахождения Животворящего креста недалеко от горы Голгофы – места, где был распят Христос. Оказалось, после смерти его крест бросили в пещеру, которую сравняли с землей и поставили там языческий храм.
Когда царица Елена отправилась на поиски христианской святыни, то, увидев, что там стоит языческое место поклонения, она приказала снести это здание и откопать пещеру. Когда указанное место было откопано, то там обнаружили три креста. Один из них был Господень Крест, а узнали это просто приложив святыню на тяжело больную женщину, которая тут же выздоровела.
В этот великий праздник необходимо придерживаться всех запретов, которые были собраны, согласно приметам.
С праздником Воздвижения Креста Господня много народных обычаев и традиций. В старые времена перед началом этого праздника нужно было успеть убрать весь урожай и подготовить поля к началу холодов. Поэтому на само Воздвижение работать запрещалось. Считалось, что в этот день нельзя ходить в лес, потому что там бушевали злые силы. Возможно, этот знак был связан с тем, что праздник Воздвижения Креста Господня совпал с тем временем, когда большинство животных начали готовиться к зиме. Среди них, например, были змеи. Кроме того, по погоде в этот день наши предки определяли каким будет лето в следующем году: если на Святой Крест дул северный ветер, то лето предсказывалось жарким.