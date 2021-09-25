Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли убираться, работать и ходить на кладбище 26 сентября Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня?

2:30:039/25/2021Фото: pixabay.com
0

Сам праздник рассказывает нам историю нахождения Животворящего креста недалеко от горы Голгофы – места, где был распят Христос.

С праздником Воздвижения Креста Господня много народных обычаев и традиций


Воздвижение Креста Господня - это один из самых почитаемых христианских праздников, который отмечается 27 сентября. Также у праздника есть предпразднство и отдание праздника. 26 сентября будет отмечаться Предпразднство торжества.

Сам праздник рассказывает нам историю нахождения Животворящего креста недалеко от горы Голгофы – места, где был распят Христос. Оказалось, после смерти его крест бросили в пещеру, которую сравняли с землей и поставили там языческий храм.

Когда царица Елена отправилась на поиски христианской святыни, то, увидев, что там стоит языческое место поклонения, она приказала снести это здание и откопать пещеру. Когда указанное место было откопано, то там обнаружили три креста. Один из них был Господень Крест, а узнали это просто приложив святыню на тяжело больную женщину, которая тут же выздоровела.

В этот великий праздник необходимо придерживаться всех запретов, которые были собраны, согласно приметам.

С праздником Воздвижения Креста Господня много народных обычаев и традиций. В старые времена перед началом этого праздника нужно было успеть убрать весь урожай и подготовить поля к началу холодов. Поэтому на само Воздвижение работать запрещалось. Считалось, что в этот день нельзя ходить в лес, потому что там бушевали злые силы. Возможно, этот знак был связан с тем, что праздник Воздвижения Креста Господня совпал с тем временем, когда большинство животных начали готовиться к зиме. Среди них, например, были змеи. Кроме того, по погоде в этот день наши предки определяли каким будет лето в следующем году: если на Святой Крест дул северный ветер, то лето предсказывалось жарким.

Звезды, которые не блистали красотой в начале карьеры
Глядя на эти фото вы поймете, что у вас нет проблем
Люди, которым реально не повезло
Хвостатые воришки, которых мы сами приводим в дом
Норкин взорвал аудиторию анекдотом о первом мужчине
Погребинский сочувствует Зеленскому, перешедшему красную линию
В России ответили Эрдогану по Крыму словами Петра Первого
К чему приведёт Россию признание Донбасса после выборов
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
традициипраздникиВоздвижение Креста Господняможно ли работать
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как собираетесь провести день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже

Последние новости

Можно ли убираться, работать и ходить на кладбище 26 сентября Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня?
2:30:03 9/25/2021
Можно ли убираться, работать и ходить на кладбище 26 сентября Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня?
Два подростка впали в кому из-за отравления неизвестным веществом
2:24:24 9/25/2021
Два подростка впали в кому из-за отравления неизвестным веществом
Новая волна коронавируса накроет регионы штаммом "дельта": Где ожидается всплеск
2:09:38 9/25/2021
Новая волна коронавируса накроет регионы штаммом "дельта": Где ожидается всплеск
Что можно и нельзя делать в день Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 26 сентября?
2:00:54 9/25/2021
Что можно и нельзя делать в день Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 26 сентября?
Самолет с российскими туристами столкнулся со стаей птиц при взлете в аэропорту Кубы. Смотрите видео
1:51:52 9/25/2021
Самолет с российскими туристами столкнулся со стаей птиц при взлете в аэропорту Кубы. Смотрите видео
Праздник в честь перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского: Что принято и что запрещено делать 25 сентября верующим? Текст молитвы святому
1:30:16 9/25/2021
Праздник в честь перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского: Что принято и что запрещено делать 25 сентября верующим? Текст молитвы святому
Артамон Змеевик: почему по народным приметам 25 сентября простому человеку категорически нельзя ходить в лес
1:00:56 9/25/2021
Артамон Змеевик: почему по народным приметам 25 сентября простому человеку категорически нельзя ходить в лес
Какой сегодня церковный праздник 25 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
12:20:18 9/25/2021
Какой сегодня церковный праздник 25 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Открытки на Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы 25 сентября и поздравления для каждого верующего
12:15:18 9/25/2021
Открытки на Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы 25 сентября и поздравления для каждого верующего
Открытки с днем фармацевта 2021: яркие поздравления людям очень важной профессии 25 сентября
11:15:52 9/24/2021
Открытки с днем фармацевта 2021: яркие поздравления людям очень важной профессии 25 сентября