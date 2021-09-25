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3 сильных молитвы на Воздвижение Креста Господне 27 сентября 2021 года

3:00:269/25/2021Фото: pixabay.com
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В этот святой праздник Воздвижения следует много молиться.

Правильно будет молиться не за себя только, но и за другого человека — за любимого, близкого и родного

27 сентября православные всего мира отмечают один из главных христианских праздников в году - Воздвижение Креста Господня. Это праздник установлен в честь его нахождения рядом с горой Голгофой, а также в честь его возвышения на гору, для того, чтобы каждый христианин смог увидеть святыню. Полное название праздника звучит как Воздвижение Святого Креста и Животворящего Креста и объясняется историей его происхождения.

В этот святой праздник Воздвижения следует много молиться. Желательно прочесть три разных молитвы. Однако для этого важно учитывать ряд правил, нарушив которые, человек сделает молитву неуслышанной. Но самое главное правило во время молитвы - просто нужно быть очень честным. Молиться против кого-то - грех. А свою просьбу говорить реальную. Правильно будет молиться не за себя только, но и за другого человека — за любимого, близкого и родного.




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