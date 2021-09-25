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Магнитная буря 25 сентября 2021: почему метеопаты ощущают даже умеренные геомагнитные возмущения светила?

10:45:269/24/2021Фото: pixabay.com
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Порция свежеприготовленной теплой овсянки, поможет повысить уровень серотонина в мозге.

Метеопатам то и дело приходилось испытывать на себе солнечные вспышки

Прогнозы космической погоды были не утешительными почти весь сентябрь. Метеопатам то и дело приходилось испытывать на себе солнечные вспышки. Но, 25 сентября прогнозируется возможность отдохнуть от сильных магнитных бурь. Так с утра в этот день обстановка будет максимально спокойной, но к обеду в 13.00 по новосибирскому времени – перейдет в умеренную. Обычно умеренные геомагнитные волнения влияют как стимулирующие для обычных здоровых людей, но метеопаты могут почувствовать небольшие недомогания.

В список симптомов входит бессонница, тревога, мигрень, слабость. А людей с хроническими заболеваниями могут ухудшиться симптомы имеющихся заболеваний.

Напомним, что в минувшие дни была сильная магнитная буря. Как чувствовали себя наши читатели в этот сложный период:

- Приливы к голове, жар лица и слабость.

- Нет аппетита и дереализация.

- Голова болит и сдавливает грудь.

- Нехватка дыхания, спазмы в груди.

Продукты для успокоения

  • Овсянка - порция свежеприготовленной теплой овсянки, поможет повысить уровень серотонина в мозге.
  • Сложные углеводы - хлеб из цельного зерна и макароны. Эти продукты не только повышают уровень серотонина, но и стабилизируют уровень глюкозы в крови, что хорошо для людей с сахарным диабетом.
  • Апельсины, шпинат и жирная рыба – улучшат ваше настроение, повысив уровень серотонина. Жирная рыба содержит Омега-3 жирные кислоты, которые, как известно, защищают от сердечных заболеваний и облегчают симптомы эмоциональных расстройств.
Самое главное – принять то, через что вы проходите, взять на себя ответственность, ведь только вы источник своего собственного лечения.

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