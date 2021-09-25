Магнитная буря 25 сентября 2021: почему метеопаты ощущают даже умеренные геомагнитные возмущения светила?

Прогнозы космической погоды были не утешительными почти весь сентябрь. Метеопатам то и дело приходилось испытывать на себе солнечные вспышки. Но, 25 сентября прогнозируется возможность отдохнуть от сильных магнитных бурь. Так с утра в этот день обстановка будет максимально спокойной, но к обеду в 13.00 по новосибирскому времени – перейдет в умеренную. Обычно умеренные геомагнитные волнения влияют как стимулирующие для обычных здоровых людей, но метеопаты могут почувствовать небольшие недомогания.
В список симптомов входит бессонница, тревога, мигрень, слабость. А людей с хроническими заболеваниями могут ухудшиться симптомы имеющихся заболеваний.
Напомним, что в минувшие дни была сильная магнитная буря. Как чувствовали себя наши читатели в этот сложный период:
- Приливы к голове, жар лица и слабость.
- Нет аппетита и дереализация.
- Голова болит и сдавливает грудь.
- Нехватка дыхания, спазмы в груди.
Продукты для успокоения
- Овсянка - порция свежеприготовленной теплой овсянки, поможет повысить уровень серотонина в мозге.
- Сложные углеводы - хлеб из цельного зерна и макароны. Эти продукты не только повышают уровень серотонина, но и стабилизируют уровень глюкозы в крови, что хорошо для людей с сахарным диабетом.
- Апельсины, шпинат и жирная рыба – улучшат ваше настроение, повысив уровень серотонина. Жирная рыба содержит Омега-3 жирные кислоты, которые, как известно, защищают от сердечных заболеваний и облегчают симптомы эмоциональных расстройств.