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Что категорически запрещено делать в Ночь Хиджры 3 октября 2021 года

7:00:239/25/2021Фото: pixabay.com
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Пророк вместе с подвижниками, которые уверовали в него, долго терпели неправедные поступки богохульников.

В этот день можно вспомнить события Ночи Хиджры в кругу семьи

Хиджра означает поспешный уход, бегство, уход от враждебной толпы.

Благословенная миграция продемонстрировала благородную борьбу за человеческое совершенство и содержала несколько уроков терпения, терпения, знаний и мудрости; обогащение для будущих поколений.

Пророк вместе с подвижниками, которые уверовали в него, долго терпели неправедные поступки богохульников, оставаясь непоколебимыми на пути ислама и действуя в соответствии с тем, что на них возлагается по его правилам. Богохульники из племени курайшитов разозлились на их призыв и преследовали их разными способами, занимаясь гонениями.

Однажды они решили убить Мухаммада, подослав к нему наемных убийц. Но Аллах скрыл Своего Пророка от их взора. Утром они вошли в дом Пророка, чтобы убить его, но вместо этого обнаружили, что `Алия спит на его месте. Они пришли в ярость от унижения и смущения.

Погоня за пророком, привела преследователей к пещере, вход которой был затянут большой паутиной. Раз паутина нетронута, значит туда никто не входил, решили убийцы и ушли. На самом деле это оказалось иллюзией, которая спасла пророка от злых людей.

Что запрещено делать в Ночь Хиджры

В этот день запрещено пить алкоголь и добавлять в пищу чеснок. Сам праздник особо не отмечают, но можно накрыть традиционный мусульманский ужин, чтобы вспомнить события Ночи Хиджры в кругу семьи.

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