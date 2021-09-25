Новый год 2022: Сколько дней отдыхаем?

Новогодние праздники в 2022 году продлятся до 9 января.
Осталось всего три месяца до наступления Нового 2022 года, а также наступления традиционных праздничных выходных. По закону, если выходной или праздничные дни совпадают, то отдыхать люди уходят, как правило, на следующий после торжества будний день. Выходные традиционно устраиваются в официальные праздники: 1 января на Новый год и 7 января на Рождество. Поскольку в 2022 году первые два дня выпадают на выходные –субботу с воскресением. Это значит, что выходные дни теперь будут официально в понедельник и вторник – 3 и 4 января.
В пятницу, 31 декабря, ожидается сокращенный рабочий день и наступит долгий период новогодних праздников. А когда отдых закончится, то все вернутся в свой обычный режим. При пятидневной неделе, как правило, существует два дня выходных. При шестидневной неделе один— в воскресенье. Такой график устанавливается, чаще всего, в образовательных учреждениях, больницах, магазинах или в ресторанах и кафе.