Магнитная буря катастрофической силы ударит в сентябре 2021 года: Как подготовиться и пережить катаклизм

Сильные магнитные возмущения случаются не так часто, примерно три четыре раза за месяц. Но их отголоски могут длиться долго, порой три и четыре дня, а порой только один день. Магнитосфера Земли очень велика, поэтому, когда происходит шторм, он играет большую роль в магнитосфере спутников. По длительным исследованиям ученых, магнитные бури оказывают влияние на технические приборы, а также на людей. При этом некоторые люди испытывают на себе плохую космическую погоду очень негативно, а другие не чувствуют ее совсем. Но, воздействует она на каждого.
В ближайшие два дня в сентябре магнитосфера Земли будет спокойной, но 28-го сентября страну накроет магнитная буря. Ее уровень будет G1, что означает, что она будет не слишком мощной, но все же может навредить самочувствию метеозависимых людей. Небольшие изменения стоит ожидать и 29-го сентября, однако они будут незначительными. После этого в течение нескольких дней магнитосфера будет снова спокойной.
Стоит отметить непредсказуемость космической погоды. Порой солнечная вспышка может произойти в любой момент, поэтому самые точные прогнозы делаются за день до ухудшения погоды в космосе.
Страдающие от метеорологических проблем, должны знать, как исправить свое состояние в такие моменты, чтобы избежать серьезного ухудшения здоровья.
- не забывайте принимать свои обычные лекарства и держите под рукой средства экстренной помощи, рекомендованные вашим врачом (особенно для сердца);
- не отказывайтесь от прогулок на свежем воздухе;
- не переедайте - исключите из рациона жирную и острую пищу, газированные и алкогольные напитки;
- строго соблюдайте режим сна и бодрствования, при необходимости используйте мягкие успокаивающие средства растительного происхождения.
Историческая справка:
- Магнитные бури наблюдались с начала 1800-х годов. С мая 1806 по июнь 1807 года их исследовал Александра фон Гумбольдта. Он наблюдал за изменением направления, в котором магнитный компас указывал в сторону Берлина. Ученый подписал сильное нарушение 21 декабря 1806 года, а также увидел северное сияние ночью; на следующее утро нарушение закончилось.
- В ночь с 1 на 2 сентября 1859 года возникла самая мощная геомагнитная буря, которую назвали — событие Каррингтона. Магнитный шторм привел к северному сиянию, которое наблюдалось в Риме, Гаване и на Гавайях - то есть вблизи экватора.
- В высоких широтах Северной Европы и Северной Америки и геомагнитный шторм вызвал отказ телеграфных систем. От этого посыпались искры, загорелась телеграфная бумага, а телеграфных конвертов, которые тогда только начали распространяться по всему миру, стало намного меньше.
- 28 августа 1859 года наблюдались на Земле солнечные пятна. Это были сверхсильные магнитные бури. Исследователи сообщают, что событие такого масштаба происходит один раз в 500 лет.