Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Магнитная буря катастрофической силы ударит в сентябре 2021 года: Как подготовиться и пережить катаклизм

11:00:479/25/2021Фото: pixabay.com
0

В ночь с 1 на 2 сентября 1859 года возникла самая мощная геомагнитная буря, которую назвали — событие Каррингтона.

Магнитные бури наблюдались с начала 1800-х годов

Сильные магнитные возмущения случаются не так часто, примерно три четыре раза за месяц. Но их отголоски могут длиться долго, порой три и четыре дня, а порой только один день. Магнитосфера Земли очень велика, поэтому, когда происходит шторм, он играет большую роль в магнитосфере спутников. По длительным исследованиям ученых, магнитные бури оказывают влияние на технические приборы, а также на людей. При этом некоторые люди испытывают на себе плохую космическую погоду очень негативно, а другие не чувствуют ее совсем. Но, воздействует она на каждого.

В ближайшие два дня в сентябре магнитосфера Земли будет спокойной, но 28-го сентября страну накроет магнитная буря. Ее уровень будет G1, что означает, что она будет не слишком мощной, но все же может навредить самочувствию метеозависимых людей. Небольшие изменения стоит ожидать и 29-го сентября, однако они будут незначительными. После этого в течение нескольких дней магнитосфера будет снова спокойной.

Стоит отметить непредсказуемость космической погоды. Порой солнечная вспышка может произойти в любой момент, поэтому самые точные прогнозы делаются за день до ухудшения погоды в космосе.

Страдающие от метеорологических проблем, должны знать, как исправить свое состояние в такие моменты, чтобы избежать серьезного ухудшения здоровья.
- не забывайте принимать свои обычные лекарства и держите под рукой средства экстренной помощи, рекомендованные вашим врачом (особенно для сердца);
- не отказывайтесь от прогулок на свежем воздухе;
- не переедайте - исключите из рациона жирную и острую пищу, газированные и алкогольные напитки;
- строго соблюдайте режим сна и бодрствования, при необходимости используйте мягкие успокаивающие средства растительного происхождения.

Историческая справка:


  • Магнитные бури наблюдались с начала 1800-х годов. С мая 1806 по июнь 1807 года их исследовал Александра фон Гумбольдта. Он наблюдал за изменением направления, в котором магнитный компас указывал в сторону Берлина. Ученый подписал сильное нарушение 21 декабря 1806 года, а также увидел северное сияние ночью; на следующее утро нарушение закончилось.
  • В ночь с 1 на 2 сентября 1859 года возникла самая мощная геомагнитная буря, которую назвали — событие Каррингтона. Магнитный шторм привел к северному сиянию, которое наблюдалось в Риме, Гаване и на Гавайях - то есть вблизи экватора.
  • В высоких широтах Северной Европы и Северной Америки и геомагнитный шторм вызвал отказ телеграфных систем. От этого посыпались искры, загорелась телеграфная бумага, а телеграфных конвертов, которые тогда только начали распространяться по всему миру, стало намного меньше.
  • 28 августа 1859 года наблюдались на Земле солнечные пятна. Это были сверхсильные магнитные бури. Исследователи сообщают, что событие такого масштаба происходит один раз в 500 лет.

В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Девушки с красивой фигурой фотографии
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
50 чудных зверушек, у которых случился «сдвиг по фазе»
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
10 лживых фраз, используемых мужчинами для соблазнения женщин
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Самые крутые дачные решения, 50 фото
Фотографии идеальной мужской и женской красоты, 40 фото
Фото самых роскошных красоток Франции
В России ответили Эрдогану по Крыму словами Петра Первого
Такого зрелища вы давно не видели: вон как провинция рулит
vsenovosti.net
Звезды, которые были обычными простушками
Совершенная красота: 11 женщин с идеальной внешностью
Уже не молодухи, а фору всем дадут: знаменитости за 40
vsenovosti.net
магнитные буриметеозависимостьгеомагнитный штормметеорологическая обстановка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Наблюдаете за космической погодой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
10 лживых фраз, используемых мужчинами для соблазнения женщин
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины

Последние новости

В России назвали людей, чаще всего подверженным коронавирусу и другим страшным болезням
11:04:26 9/25/2021
В России назвали людей, чаще всего подверженным коронавирусу и другим страшным болезням
Магнитная буря катастрофической силы ударит в сентябре 2021 года: Как подготовиться и пережить катаклизм
11:00:47 9/25/2021
Магнитная буря катастрофической силы ударит в сентябре 2021 года: Как подготовиться и пережить катаклизм
Мусульманин жестко избил врача после осмотра жены. Смотрите видео нападения из-за ревности
10:37:13 9/25/2021
Мусульманин жестко избил врача после осмотра жены. Смотрите видео нападения из-за ревности
В Новосибирске умер известный морж Алексей Моисеев после травмы на производстве
10:31:23 9/25/2021
В Новосибирске умер известный морж Алексей Моисеев после травмы на производстве
Россия требует от США снять ограничения с дипломатов в обмен на визу Нуланд
10:07:33 9/25/2021
Россия требует от США снять ограничения с дипломатов в обмен на визу Нуланд
В Перми эвакуировали аэропорт: обнаружено подозрительное устройство в багаже
9:57:02 9/25/2021
В Перми эвакуировали аэропорт: обнаружено подозрительное устройство в багаже
Тела пяти погибших на Эльбрусе не удалось спустить из-за плохой погоды: Новая версия причины смерти
9:48:04 9/25/2021
Тела пяти погибших на Эльбрусе не удалось спустить из-за плохой погоды: Новая версия причины смерти
Снова рост коронавируса в России: 822 человека умерло, свыше 22 000 заразились за сутки на 25 сентября
9:27:24 9/25/2021
Снова рост коронавируса в России: 822 человека умерло, свыше 22 000 заразились за сутки на 25 сентября
Путин скажет 27 сентября: Шойгу и Лавров останутся министрами или уйдут в Госдуму
9:12:31 9/25/2021
Путин скажет 27 сентября: Шойгу и Лавров останутся министрами или уйдут в Госдуму
Новый год 2022: Сколько дней отдыхаем?
9:00:59 9/25/2021
Новый год 2022: Сколько дней отдыхаем?