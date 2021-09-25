С Днем встреч со старыми друзьями: прикольные открыточки и душевные слова на 26 сентября

Друзья - это не только те, кто сейчас рядом. Это и те, кто хотя бы однажды разделил наше горе, или радость! И не важно, на сколько частей Важно только то, что они были, есть, и ещё будут. Давайте в этот день выразим свою благодарность Вселенной, хотя бы подумав о них с добром. А ещё лучше - встретиться, позвонить, написать хотя бы несколько слов: "Благодарю, что ты встретился мне!"
26 сентября - День встречи со старыми друзьямиВ день встречи со старыми друзьями
Накрою стол я с пирогами,
Тебе отправлю комплименты
И вспомню лучшие моменты.
Тебя поздравить я спешу,
Стихи сейчас тебе пишу:
Пусть век, конечно, скоротечный,
Но дружба в мире будет вечной.
Ведь говорят, что старый друг
Дороже будет новых двух.
Не унывай, всё нипочём,
Коль знаешь, есть моё плечо.
В день встречи с друзьями старыми
Желаю оторваться круто!
Чтоб даром не пропала у тебя
Ни одна минута.
С друзьями разговор вести
С улыбкой, без печали,
Чтоб марамойкою друзья
Тебя не посчитали!
Зафрендиться на «одноклашках»
Тебе с ними желаю.
И пускай тебе сообщенья
День каждый посылают!
С днем встречи с друзьями старыми!
Желаю больше таких встреч!
Чтоб душу в прошлое свое
Хоть на мгновении увлечь!
Пускай друзья тебе звонят
Весь день без перебоя,
И в гости пусть к тебе приходят
Веселою гурьбою.
Приносят пусть они тебе
Хорошие подарки,
И пусть денек сегодня будет
Приятным, радостным и ярким!
Поздравленья принимай мои
С днем встречи со старыми друзьями!
В гости всех их пригласи,
Угощай их пирогами!
Чай душистый на столе
Пускай ждет твоих друзей,
И беседою приятной
Как-то их развлечь сумей!
Пусть твои воспоминания
Будут лишь хорошими,
А приятные моменты
Будут в пять раз умножены!
***
В день встречи с друзьями старыми
Тебе желаю не тупить.
Друзей в кафе иль в ресторан
Побольше старых пригласить.
Пускай рекой льется вино,
Коньяк и водка даже.
Друзья внесут пусть в твою душу
Немножечко ажиотажа!
Будет пускай для тебя
Веселой эта встреча.
И за столом пускай звучат
Приятные лишь речи!
Источник: my-calend.ru