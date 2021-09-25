Темная сторона Стрельца: плохие и отрицательные черты Стрельца. Почему он такой эгоистичный?

У каждого человека есть отрицательные черты характера, даже если они уравновешиваются сильными и положительными качествами. Например, Лучник астрологии, знак зодиака Стрелец.
Рожденный между 22 ноября и 21 декабря, Стрелец известен множеством положительных качеств, в том числе целеустремленностью и интеллектуальностью, пишет yourtango.com.
Они любят приключения на свежем воздухе, но также преуспевают в изучении информации в помещении. Они оптимистичны, экстравертированы и преуспевают во время глубоких дискуссий и дебатов .
Стрелец представлен лучником или кентавром, что символизирует их острую концентрацию и цель в достижении своих целей.
Другие черты Стрельца включают в себя стремление к успеху и одобрению от себя и других, а также их неумолимое стремление к этому с легкостью. Этот знак зодиака также может быть представлен огнем, показателем мимолетности их мыслей и интересов и, очевидно, их светлого ума.
Для Стрельцов каждая тема интересна и достойна их внимания. Они кажутся завораживающими, не так ли? Ну, большую часть времени.
У Стрельцов есть некоторые отрицательные черты, которые могут определить только самые близкие им люди. Что это за черты? Астрология может многое сказать об отрицательной стороне знака зодиака Стрелец.
7 отрицательных черт знака зодиака Стрелец
1. Эгоистичный.
Из-за своей способности к созерцанию и критическому мышлению Стрелец склонен переоценивать свой интеллект и, как следствие, может выглядеть эгоистичным.
2. Нарциссический.
Нарциссизм имеет тенденцию приводить к потаканию своим желаниям, и Стрельцы могут им увлечься. Хотя это редко мешает их работе, это, безусловно, создает риск увести друзей и семью.
3. Тупой.
Понятно, что Стрельцы хорошо знают свой интеллект и уверенность в себе. Из многих возможных последствий такого осознания синдром «ступни во рту», вероятно, является наиболее устойчивым среди них.
Стрельцы могут забывать думать перед тем, как говорить, что в лучшем случае приводит к неловкости, а в худшем - портит дружеские отношения.
4. Осуждающий.
Они также быстро судят, обнаруживая, что во время первых впечатлений чувствуют себя настроенными на поведение людей. Однако первые впечатления не всегда точны, поэтому необоснованные обиды могут проявиться еще до второй встречи.
5. Самоотверженность.
Иногда риск - это положительное качество. Некоторые знаки, такие как Весы, склонны бороться с риском, что приводит к большему количеству препятствий в их жизни, чем открытых дверей. У Стрельца противоположная проблема.
Они несут ответственность за то, что подвергают себя риску из-за рискованного поведения, такого как азартные игры и употребление наркотиков. Они совершают ошибку, предполагая, что они непобедимы и / или неприкосновенны, что создает для них проблемы и часто сжигает мосты с теми, кто пытается их остановить (я уже упоминал, что им не нравится, когда им говорят, что делать?).
6. Неумолимый.
Знак зодиака Стрелец давно злится.
Совет для тех, кто близок со Стрельцом: старайтесь не обижать их!
Стрельцы не прощают, особенно когда кто-то нападает на их персонажа. Когда их идеи подвергаются сомнению, они часто откровенно спорят и часто прибегают к грубости.
7. Мстительный.
Когда Стрельцам наносят удар в спину, они быстро и безжалостно и разумно принимают ответные меры. Вы могли даже не знать, что это были они, если месть была достаточно хорошо спланирована; они проявят творческий подход.
В то время как у всех людей есть свои отрицательные черты характера, у Стрельцов есть одна, уникальная для их знака зодиака.
Однако благодаря своей хитрой способности вводить новшества Стрельцы имеют преимущество в том, чтобы найти способ заставить свою темную сторону работать на них. Им не привыкать к уверенности, а уверенность - ключ к их напористости и превосходству.