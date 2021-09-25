Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Темная сторона Стрельца: плохие и отрицательные черты Стрельца. Почему он такой эгоистичный?

11:00:549/24/2021Фото: pixabay.com
0

Когда Стрельцам наносят удар в спину, они быстро и безжалостно и разумно принимают ответные меры.

стрелец
Рожденный между 22 ноября и 21 декабря, Стрелец известен множеством положительных качеств, в том числе целеустремленностью и интеллектуальностью

У каждого человека есть отрицательные черты характера, даже если они уравновешиваются сильными и положительными качествами. Например, Лучник астрологии, знак зодиака Стрелец.

Рожденный между 22 ноября и 21 декабря, Стрелец известен множеством положительных качеств, в том числе целеустремленностью и интеллектуальностью, пишет yourtango.com.

Они любят приключения на свежем воздухе, но также преуспевают в изучении информации в помещении. Они оптимистичны, экстравертированы и преуспевают во время глубоких дискуссий и дебатов .

Стрелец представлен лучником или кентавром, что символизирует их острую концентрацию и цель в достижении своих целей.

Другие черты Стрельца включают в себя стремление к успеху и одобрению от себя и других, а также их неумолимое стремление к этому с легкостью. Этот знак зодиака также может быть представлен огнем, показателем мимолетности их мыслей и интересов и, очевидно, их светлого ума.

Для Стрельцов каждая тема интересна и достойна их внимания. Они кажутся завораживающими, не так ли? Ну, большую часть времени.

У Стрельцов есть некоторые отрицательные черты, которые могут определить только самые близкие им люди. Что это за черты? Астрология может многое сказать об отрицательной стороне знака зодиака Стрелец.

7 отрицательных черт знака зодиака Стрелец

1. Эгоистичный.

Из-за своей способности к созерцанию и критическому мышлению Стрелец склонен переоценивать свой интеллект и, как следствие, может выглядеть эгоистичным.

2. Нарциссический.

Нарциссизм имеет тенденцию приводить к потаканию своим желаниям, и Стрельцы могут им увлечься. Хотя это редко мешает их работе, это, безусловно, создает риск увести друзей и семью.

3. Тупой.

Понятно, что Стрельцы хорошо знают свой интеллект и уверенность в себе. Из многих возможных последствий такого осознания синдром «ступни во рту», ​​вероятно, является наиболее устойчивым среди них.

Стрельцы могут забывать думать перед тем, как говорить, что в лучшем случае приводит к неловкости, а в худшем - портит дружеские отношения.

4. Осуждающий.

Они также быстро судят, обнаруживая, что во время первых впечатлений чувствуют себя настроенными на поведение людей. Однако первые впечатления не всегда точны, поэтому необоснованные обиды могут проявиться еще до второй встречи.

5. Самоотверженность.

Иногда риск - это положительное качество. Некоторые знаки, такие как Весы, склонны бороться с риском, что приводит к большему количеству препятствий в их жизни, чем открытых дверей. У Стрельца противоположная проблема.

Они несут ответственность за то, что подвергают себя риску из-за рискованного поведения, такого как азартные игры и употребление наркотиков. Они совершают ошибку, предполагая, что они непобедимы и / или неприкосновенны, что создает для них проблемы и часто сжигает мосты с теми, кто пытается их остановить (я уже упоминал, что им не нравится, когда им говорят, что делать?).

6. Неумолимый.

Знак зодиака Стрелец давно злится.

Совет для тех, кто близок со Стрельцом: старайтесь не обижать их!

Стрельцы не прощают, особенно когда кто-то нападает на их персонажа. Когда их идеи подвергаются сомнению, они часто откровенно спорят и часто прибегают к грубости.

7. Мстительный.

Когда Стрельцам наносят удар в спину, они быстро и безжалостно и разумно принимают ответные меры. Вы могли даже не знать, что это были они, если месть была достаточно хорошо спланирована; они проявят творческий подход.

В то время как у всех людей есть свои отрицательные черты характера, у Стрельцов есть одна, уникальная для их знака зодиака.

Однако благодаря своей хитрой способности вводить новшества Стрельцы имеют преимущество в том, чтобы найти способ заставить свою темную сторону работать на них. Им не привыкать к уверенности, а уверенность - ключ к их напористости и превосходству.

Настоящий мотив стрелка, устроившего расстрел в вузе Перми
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Подруга пермского стрелка на допросе такое рассказала
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Признаки хорошего любовника: их всего 4
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
гороскопастрологиязнаки зодиакастрелец
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть друг-Стрелец?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Настоящий мотив стрелка, устроившего расстрел в вузе Перми
Подруга пермского стрелка на допросе такое рассказала

Последние новости

Темная сторона Стрельца: плохие и отрицательные черты Стрельца. Почему он такой эгоистичный?
11:00:54 9/24/2021
Темная сторона Стрельца: плохие и отрицательные черты Стрельца. Почему он такой эгоистичный?
Магнитная буря 25 сентября 2021: почему метеопаты ощущают даже умеренные геомагнитные возмущения светила?
10:45:26 9/24/2021
Магнитная буря 25 сентября 2021: почему метеопаты ощущают даже умеренные геомагнитные возмущения светила?
Русское лото: Джекпот 800 млн и 75 призов по 200 тысяч рублей в тираже 1407 в воскресенье - 26 сентября 2021
9:12:29 9/24/2021
Русское лото: Джекпот 800 млн и 75 призов по 200 тысяч рублей в тираже 1407 в воскресенье - 26 сентября 2021
Рыжие лисички: почему Вот нежный гриб должен быть в вашем рационе - уникальная польза
9:00:53 9/24/2021
Рыжие лисички: почему Вот нежный гриб должен быть в вашем рационе - уникальная польза
Уникальное исследование: Вакцинированные от ковида беременные женщины передают своим детям антитела и еще не родившийся малыш уже сражается с вирусом
8:00:57 9/24/2021
Уникальное исследование: Вакцинированные от ковида беременные женщины передают своим детям антитела и еще не родившийся малыш уже сражается с вирусом
500 млн рублей 17 октября в День рождения «Русского лото»: деньги поделят среди всех победителей
7:15:34 9/24/2021
500 млн рублей 17 октября в День рождения «Русского лото»: деньги поделят среди всех победителей
История женщины, которая много лет была в сексуальном рабстве: а все началось с ухаживания от 70-летнего соседа
7:00:19 9/24/2021
История женщины, которая много лет была в сексуальном рабстве: а все началось с ухаживания от 70-летнего соседа
Основатель Талибана* заявил: ампутация рук и казни возвращаются в тюрьмы Афганистана
6:31:54 9/24/2021
Основатель Талибана* заявил: ампутация рук и казни возвращаются в тюрьмы Афганистана
Ветеран Великой Отечественной войны встретил 100-летие в небе - смотрите видео
6:27:21 9/24/2021
Ветеран Великой Отечественной войны встретил 100-летие в небе - смотрите видео
Во время похорон дочери обнаружили вместо умершей матери тело мужчины в гробу: он был в одежде скончавшейся
6:23:57 9/24/2021
Во время похорон дочери обнаружили вместо умершей матери тело мужчины в гробу: он был в одежде скончавшейся