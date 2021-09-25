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Коронавирус может быть неожиданно-случайным триггером очень опасного синдрома Гийена-Барре

5:30:019/24/2021,от Oxford University PressФото: pixabay.com
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Гийена-Барре синдром представляет собой аутоиммунное заболевание, при котором система атакует человека иммунные нервы, вызывая мышечную слабость и иногда паралич.

Гийена-Барре синдром представляет собой аутоиммунное заболевание
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Новая статья в Brain, опубликованная Oxford University Press, указывает на то, что инфекция COVID-19 может вызвать синдром Гийена-Барре.

С начала 2020 года пандемия COVID-19 затронула весь мир либо в результате прямого заражения, либо из-за своих социальных и экономических последствий. Помимо хорошо известных тяжелых респираторных симптомов и риска долгосрочных осложнений, исследователи и представители общественного здравоохранения также сообщали о центральных и периферических неврологических осложнениях.

Гийена-Барре синдром представляет собой аутоиммунное заболевание, при котором система атакует человека иммунные нервы, вызывая мышечную слабость и иногда паралич. Заболевание может длиться от нескольких недель до нескольких лет. Заболевание относительно редко (в Соединенных Штатах ежегодно у 3000-6000 человек), но может быть тяжелым, пишет medicalxpress.com.

Состояние вызвано острой бактериальной или вирусной инфекцией. С начала пандемии врачи зарегистрировали более 90 диагнозов Гийена-Барре после возможной инфекции COVID-19. Однако неясно, является ли COVID-19 еще одним потенциальным возбудителем инфекции или зарегистрированные случаи случайны.

Не используя международную коллекцию Гийена-Барре синдромом , известный как Международный GBS Итоговом Study (или СКГН), исследователи изучали пациентов с января 30 - го до 30 мая го 2020. Некоторые 49 пациентов с синдромом Гийена-Барре были добавлены исследования в этот период из Китая, Дании, Франции, Греции, Италии, Нидерландов, Испании, Швейцарии и Великобритании.

В этом когортном исследовании 22% пациентов с синдромом Гийена-Барре, включенных в первые 4 месяца пандемии, имели предшествующую инфекцию COVID-19. Все эти пациенты были старше 50 лет, и пациенты часто (65%) страдали лицевым параличом (64%) и имели демиелинизирующую форму СГБ. При поступлении в больницу у 73% пациентов Гийена-Барре с инфекцией COVID-19 отмечались повышенные маркеры воспаления. Все эти пациенты соответствовали диагностическим критериям как синдрома Гийена-Барре, так и COVID-19.

Однако исследователи подчеркнули, что они не обнаружили большего числа пациентов с диагнозом синдрома Гийена-Барре в течение первых четырех месяцев пандемии по сравнению с предыдущими годами. Это говорит о том, что, хотя сильная связь между инфекцией COVID-19 и синдромом Гийена-Барре маловероятна, инфекция COVID-19 иногда может приводить к развитию у пациентов синдрома Гийена-Барре.

«Наше исследование показывает, что COVID-19 в редких случаях может предшествовать синдрому Гийена-Барре, - сказал Барт С. Джейкобс, один из авторов статьи, - но существование истинной связи или причинно-следственной связи все еще необходимо установить».

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