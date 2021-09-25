История женщины, которая много лет была в сексуальном рабстве: а все началось с ухаживания от 70-летнего соседа

Дженни было шестой год, когда она впервые поговорила с Китом, который жил рядом с ней.
Он приглашал ее к себе домой, водил в школу и покупал ей подарки.
В конце концов, 70-летний мужчина потребовал секса в обмен на эти услуги.
Затем Дженни продали преступной группировке, которая годами сексуально эксплуатировала ее.
Пережившая рабство рассказала, как она была продана преступной группировке для секса и пристрастилась к наркотикам после того, как в 13 лет ее ухаживал 70-летний сосед.
Дженни, имя которой было изменено, училась в начальной школе, когда впервые поговорила с Китом, который жил поблизости. Вскоре он приглашал ее к себе домой, водил в школу и покупал ей подарки, пишет dailymail.co.uk.
В конце концов, он потребовал секса в обмен на эти услуги, и по прошествии нескольких месяцев он представил Дженни больше мужчин, с которыми она могла бы вступить в половую связь, которые будут «более агрессивными и жестокими» и предложат подростку наркотики и алкоголь .
После того, как Дженни была продана преступной группировке, которая годами сексуально эксплуатировала ее, Дженни обратилась за помощью, и ей сказали позвонить в Армию спасения; в течение двух часов ее перевели в безопасное место, где специалисты помогли ей получить необходимую поддержку.
Дженни сейчас прыгает с парашютом вместе с другим выжившим из современного рабства, чтобы собрать деньги для благотворительной организации.
Выступая в видеоролике кампании, Дженни, которая в детстве проводила много времени в одиночестве, вспоминала: «Я познакомилась с Китом, когда пошла в начальную школу. Я был в шестом классе, и у него была собака, так что по дороге в школу вы бы погладили собаку.
«Он всегда был рядом, так что это было просто доброе утро и дружелюбное лицо. Было просто приятно, что кто-то так заинтересовался.
«Он приглашал вас в дом выпить, и он клал руку вам на колено, и это было неудобно, но это было, это вроде как прогрессировало».
Дженни - младшая из трех девочек. Ее отец ушел, когда она была маленькой, а ее мать работала много часов, чтобы сводить концы с концами. Ей было 13 лет, когда 70-летний Кит начал возить ее в школу и покупать ей подарки.
«Я поняла, что это было неправильно, когда он начал говорить:« Я сделал это для тебя, что ты собираешься для меня сделать? », - вспоминала Дженни. «Я сказал, что не хочу.
«Он сказал:« Это займет всего пару секунд, и я был особенным для него, и если бы он был особенным для меня, и я ценил бы то, что он делал, я бы занялся сексом». Я думаю, с первого раза, когда он почувствовал, что владеет вами или оставил на вас свой след».
Шли месяцы, Кейт требовал от Дженни большего, но подросток был слишком напуган, чтобы рассказать об этом своей семье.
Она призналась: «Я не сказала им, потому что Кит всегда говорил, что это секрет, а я не рассказывала им, потому что мне было стыдно. Предыстория, на которую я прошла, от секса до брака или самого секса, является тихой скрытой темой, о которой стыдно говорить».
В конце концов, Кейт начал приглашать в дом других мужчин, объясняя Дженни, что ему нужно, чтобы она оказала ему «одолжение», потому что он в долгу перед ними.
«Они предлагали вам травку, они предлагали вам наркотики, они предлагали вам алкоголь, и они были намного более агрессивными и жестокими», - сказала Дженни. - Они бы вас обошли. Затем мужчины приводили своих друзей, и тогда сеть становилась больше».
Когда ей было 17 лет, она ушла из дома и нашла место в женском приюте; это была первая из многих попыток получить помощь и спастись.
Но к настоящему времени у нее была зависимость от препарата диазепам, и она объяснила: «Я продолжала возвращаться. Вы можете попытаться сбежать, но торговля людьми почти крадет вашу личность.
«Итак, вы стали тем, кем вас сделали они. Это все, чего вы считаете достойным, поэтому вы возвращаетесь, потому что это единственное, что дает вам цель ».
Однако однажды полиция связала ее со службой поддержки жертв, которая порекомендовала ей позвонить в Армию спасения.
В течение двух часов после звонка в организацию ее забрали и отвезли в безопасное место, где специалисты службы поддержки помогли ей получить необходимую поддержку.
«Если бы не тот телефонный звонок и не «Армия спасения», я бы уже была мертва», - настаивала Дженни. «Они не задавали вопросов, они не осуждали вас, они не оказывали на вас никакого давления. Ты просто чувствовал себя свободным и безопасным ».
Дженни - одна из двух выживших в современном рабстве, которые готовятся спрыгнуть с самолета, чтобы собрать деньги для Армии Спасения, получив поддержку церкви и благотворительности.
Дэн, чье имя было изменено, вместе с Дженни планируют свой прыжок на воскресенье 17 октября, за день до Дня борьбы с рабством, цель которого - повысить осведомленность о тяжелом положении переживших рабство и о предупреждающих знаках, на которые люди могут обратить внимание.
Дженни и Дэн также надеются, что их прыжки с парашютом побудят других подписаться, чтобы совершить прыжок в Армию Спасения, чтобы можно было собрать больше средств для поддержки работы организации с современными пережившими рабство.
Армия Спасения оказывает специализированную поддержку всем взрослым жертвам современного рабства в Англии и Уэльсе, работая с сетью партнеров, которые занимаются безопасными приютами и оказывают поддержку.
Дженни сказала: «Армия спасения была рядом со мной в самые страшные моменты моей жизни. Они дали мне надежду и помогли мне найти свои крылья и уверенность, чтобы противостоять моим страхам.
«Я хочу совершить этот прыжок с парашютом, чтобы собрать деньги для Армии Спасения, чтобы они могли продолжать быть рядом с теми, кто больше всего в них нуждается, и гулять с людьми в самые страшные времена их жизни. Кроме того, я хочу летать! »
Дэна отправили на конспиративную квартиру Армии Спасения после того, как его складские боссы начали заставлять его продавать наркотики. Они угрожали ему и его семье и не платили за его долгие часы работы.
Когда полиция совершила налет на склад, они поняли, что он стал жертвой, и отвезли его в безопасный дом, где Армия Спасения и ее партнеры помогли ему оправиться от тяжелого испытания.
Говоря о поддержке Армии Спасения, Дэн сказал: «Ко мне всегда относились с уважением, честностью и порядочностью. Я многому научился - от навыков приготовления пищи до языков и других культур - и их положительная энергия мгновенно поднимала мне настроение, когда я чувствовал себя подавленным.
«Они также помогли мне устроиться на работу, и моя уверенность выросла под их опекой. Удивительные люди, заслуживающие признания. Какой замечательный сервис. Я всегда буду у них в долгу ».
Кэти Беттеридж, директор по борьбе с торговлей людьми и современному рабству Армии спасения, сказала: «Мы очень благодарны Дженни и Дэну и трепетом их храбрости в прыжках с парашютом, чтобы собрать жизненно важные средства для нашей работы с современными людьми, пережившими рабство.