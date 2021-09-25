Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Уникальное исследование: Вакцинированные от ковида беременные женщины передают своим детям антитела и еще не родившийся малыш уже сражается с вирусом

8:00:579/24/2021,ДЖО ДЭВИСФото: pixabay.com
0

Полученные данные доказывают, что вакцины обладают «способностью защищать две жизни одновременно, предотвращая тяжелые заболевания как у матери, так и у ребенка».

Результаты добавляют к растущему списку важных причин, по которым женщинам следует рекомендовать вакцину Covid во время беременности
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Первый населенный пункт со 100% вакцинацией жителей от COVID-19 появился в Новосибирской области

Первый населенный пункт со 100% вакцинацией жителей от COVID-19 появился в Новосибирской областиУченые разработали приложения для отслеживания контактов зараженных и вакцинированных против коронавируса людей: это может сдерживать пандемиюЕщё 580 новости

Исследователи из Нью-Йоркского университета взяли образцы крови у 36 детей, рожденных матерями, получившими вакцину Pfizer или Moderna.

Результаты показали, что у всех были антитела против коронавируса. Исследование показало, что у матерей во второй половине беременности самый высокий уровень антител в крови пуповины.

Эксперты заявили, что результаты не удивили, потому что так бывает и с другими уколами, пишет dailymail.co.uk.

Но они настаивали на том, что полученные данные доказывают, что вакцины обладают «способностью защищать две жизни одновременно, предотвращая тяжелые заболевания как у матери, так и у ребенка».

Доктор Эшли Роман, акушер из Нью-Йоркского университета и один из ведущих авторов, сказал: «Если дети могут рождаться с антителами, это может защитить их в первые месяцы их жизни, когда они наиболее уязвимы».

Дети сталкиваются с крошечным риском серьезно заболеть Covid, как показали многочисленные исследования с начала пандемии. Но риск немного выше среди младенцев с более слабой иммунной системой.

Но данные Министерства здравоохранения Англии (PHE) показывают, что беременные женщины в Великобритании по-прежнему не решаются получить укол, и только 10% из них приходят на прием к концу июля - самые последние данные доступны для.

И это несмотря на то, что с апреля женщины имели право на вакцинацию одновременно с остальными членами их возрастной группы. По данным Центров по контролю и защите заболеваний (CDC), эти цифры немного выше в США, где вакцинированы 23 процента беременных матерей.

Все исследования на данный момент показали, что вакцины с мРНК, такие как Pfizer и Moderna, безопасны для беременных женщин, без каких-либо доказательств того, что они вызывают мертворождение или дефекты.

Последнее исследование Нью-Йоркского университета было опубликовано в Американском журнале акушерства и гинекологии - материнская медицина плода.

Несмотря на небольшой размер выборки, по словам ведущего автора доктора Дженнифер Лайтер, «обнадеживает, что уровни неонатальных антител высоки, если женщины будут вакцинированы».

Она сказала: «Высокий уровень трансплацентарной передачи антител неудивителен. Это согласуется с тем, что мы наблюдаем при других иммунизациях.

«Наши результаты добавляют к растущему списку важных причин, по которым женщинам следует рекомендовать вакцину Covid во время беременности, чтобы их новорожденный получил дополнительную защиту».

Это происходит на фоне согласованных усилий руководителей здравоохранения, направленных на то, чтобы побудить беременных женщин выступить с уколом.

Тяжелое заболевание из-за Covid редко встречается у беременных женщин, но более вероятно в третьем триместре.

Некоторые исследования показали, что беременные женщины, которые действительно заболевают вирусом, в два-три раза чаще рожают преждевременно.

Женщинам в Великобритании рекомендуется делать вакцины Pfizer и Moderna, поскольку эти вакцины были введены более чем 130 000 беременных женщин в США, и данные не вызывают никаких опасений по поводу безопасности.

Д-р Мэри Рамзи, руководитель отдела иммунизации PHE, сказала: «Это обнадеживает тысячи беременных женщин, получивших вакцину против Covid.

«Мы настоятельно призываем всех, кто еще не принял предложение, получить обе дозы как можно скорее, а беременных женщин - принять вторую дозу через восемь недель после первой».

Доктор Эдвард Моррис, президент Королевского колледжа акушеров и гинекологов, сказал: «Мы воодушевлены тем, что более 50 000 беременных женщин в Англии получили одну дозу вакцины против Covid.

«Мы рекомендуем вакцинацию во время беременности, поскольку это наиболее эффективный способ защиты женщин и их детей от тяжелых заболеваний и преждевременных родов.

«Мы обеспокоены тем, что рост заболеваемости Covid отрицательно скажется на беременных женщинах».

Настоящий мотив стрелка, устроившего расстрел в вузе Перми
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Стандарты мужской и женской красоты в разных странах, 40 фото
Подруга пермского стрелка на допросе такое рассказала
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Признаки хорошего любовника: их всего 4
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
50 чудных зверушек, у которых случился «сдвиг по фазе»
Девушки с красивой фигурой фотографии
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
коронавирусCOVID-19антитела вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы делали прививку беременной?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net

Последние новости

Уникальное исследование: Вакцинированные от ковида беременные женщины передают своим детям антитела и еще не родившийся малыш уже сражается с вирусом
8:00:57 9/24/2021
Уникальное исследование: Вакцинированные от ковида беременные женщины передают своим детям антитела и еще не родившийся малыш уже сражается с вирусом
500 млн рублей 17 октября в День рождения «Русского лото»: деньги поделят среди всех победителей
7:15:34 9/24/2021
500 млн рублей 17 октября в День рождения «Русского лото»: деньги поделят среди всех победителей
История женщины, которая много лет была в сексуальном рабстве: а все началось с ухаживания от 70-летнего соседа
7:00:19 9/24/2021
История женщины, которая много лет была в сексуальном рабстве: а все началось с ухаживания от 70-летнего соседа
Основатель Талибана* заявил: ампутация рук и казни возвращаются в тюрьмы Афганистана
6:31:54 9/24/2021
Основатель Талибана* заявил: ампутация рук и казни возвращаются в тюрьмы Афганистана
Ветеран Великой Отечественной войны встретил 100-летие в небе - смотрите видео
6:27:21 9/24/2021
Ветеран Великой Отечественной войны встретил 100-летие в небе - смотрите видео
Во время похорон дочери обнаружили вместо умершей матери тело мужчины в гробу: он был в одежде скончавшейся
6:23:57 9/24/2021
Во время похорон дочери обнаружили вместо умершей матери тело мужчины в гробу: он был в одежде скончавшейся
Как Дельта-коронавирус "косит" детей: чем хуже для детей дельта-вариант ковида?
6:00:41 9/24/2021
Как Дельта-коронавирус "косит" детей: чем хуже для детей дельта-вариант ковида?
Удачный брак начинается с переговоров: тактика переговоров, которую должны использовать все пары для будущей счастливой совместной жизни
5:35:35 9/24/2021
Удачный брак начинается с переговоров: тактика переговоров, которую должны использовать все пары для будущей счастливой совместной жизни
Коронавирус может быть неожиданно-случайным триггером очень опасного синдрома Гийена-Барре
5:30:01 9/24/2021
Коронавирус может быть неожиданно-случайным триггером очень опасного синдрома Гийена-Барре
700 млн рублей и 5 квартир в тираже 461 от Русского лото 26 сентября 2021 года - спеши выиграть
5:12:18 9/24/2021
700 млн рублей и 5 квартир в тираже 461 от Русского лото 26 сентября 2021 года - спеши выиграть