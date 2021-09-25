Уникальное исследование: Вакцинированные от ковида беременные женщины передают своим детям антитела и еще не родившийся малыш уже сражается с вирусом

Исследователи из Нью-Йоркского университета взяли образцы крови у 36 детей, рожденных матерями, получившими вакцину Pfizer или Moderna.
Результаты показали, что у всех были антитела против коронавируса. Исследование показало, что у матерей во второй половине беременности самый высокий уровень антител в крови пуповины.
Эксперты заявили, что результаты не удивили, потому что так бывает и с другими уколами, пишет dailymail.co.uk.
Но они настаивали на том, что полученные данные доказывают, что вакцины обладают «способностью защищать две жизни одновременно, предотвращая тяжелые заболевания как у матери, так и у ребенка».
Доктор Эшли Роман, акушер из Нью-Йоркского университета и один из ведущих авторов, сказал: «Если дети могут рождаться с антителами, это может защитить их в первые месяцы их жизни, когда они наиболее уязвимы».
Дети сталкиваются с крошечным риском серьезно заболеть Covid, как показали многочисленные исследования с начала пандемии. Но риск немного выше среди младенцев с более слабой иммунной системой.
Но данные Министерства здравоохранения Англии (PHE) показывают, что беременные женщины в Великобритании по-прежнему не решаются получить укол, и только 10% из них приходят на прием к концу июля - самые последние данные доступны для.
И это несмотря на то, что с апреля женщины имели право на вакцинацию одновременно с остальными членами их возрастной группы. По данным Центров по контролю и защите заболеваний (CDC), эти цифры немного выше в США, где вакцинированы 23 процента беременных матерей.
Все исследования на данный момент показали, что вакцины с мРНК, такие как Pfizer и Moderna, безопасны для беременных женщин, без каких-либо доказательств того, что они вызывают мертворождение или дефекты.
Последнее исследование Нью-Йоркского университета было опубликовано в Американском журнале акушерства и гинекологии - материнская медицина плода.
Несмотря на небольшой размер выборки, по словам ведущего автора доктора Дженнифер Лайтер, «обнадеживает, что уровни неонатальных антител высоки, если женщины будут вакцинированы».
Она сказала: «Высокий уровень трансплацентарной передачи антител неудивителен. Это согласуется с тем, что мы наблюдаем при других иммунизациях.
«Наши результаты добавляют к растущему списку важных причин, по которым женщинам следует рекомендовать вакцину Covid во время беременности, чтобы их новорожденный получил дополнительную защиту».
Это происходит на фоне согласованных усилий руководителей здравоохранения, направленных на то, чтобы побудить беременных женщин выступить с уколом.
Тяжелое заболевание из-за Covid редко встречается у беременных женщин, но более вероятно в третьем триместре.
Некоторые исследования показали, что беременные женщины, которые действительно заболевают вирусом, в два-три раза чаще рожают преждевременно.
Женщинам в Великобритании рекомендуется делать вакцины Pfizer и Moderna, поскольку эти вакцины были введены более чем 130 000 беременных женщин в США, и данные не вызывают никаких опасений по поводу безопасности.
Д-р Мэри Рамзи, руководитель отдела иммунизации PHE, сказала: «Это обнадеживает тысячи беременных женщин, получивших вакцину против Covid.
«Мы настоятельно призываем всех, кто еще не принял предложение, получить обе дозы как можно скорее, а беременных женщин - принять вторую дозу через восемь недель после первой».
Доктор Эдвард Моррис, президент Королевского колледжа акушеров и гинекологов, сказал: «Мы воодушевлены тем, что более 50 000 беременных женщин в Англии получили одну дозу вакцины против Covid.
«Мы рекомендуем вакцинацию во время беременности, поскольку это наиболее эффективный способ защиты женщин и их детей от тяжелых заболеваний и преждевременных родов.
«Мы обеспокоены тем, что рост заболеваемости Covid отрицательно скажется на беременных женщинах».