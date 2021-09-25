Удачный брак начинается с переговоров: тактика переговоров, которую должны использовать все пары для будущей счастливой совместной жизни

Успешный брак требует успешных переговоров.
Звучит банально, но это не так. Фактически, это один из важнейших аспектов работы современных отношений. В любую неделю есть несколько вопросов, которые необходимо обсудить и обсудить. Понимание того, как правильно вести переговоры, облегчает жизнь, пишет yourtango.com.
Это не значит, что процесс прост. Переговоры - дело сложное. Это требует усилий. И часто переговоры не заканчиваются, потому что они по своей сути становятся вопросом капитуляции, а не сотрудничества.
Часто обсуждение продолжается до тех пор, пока один из партнеров просто не уступает. Это не обязательно полезно. Кроме того, существует также тот факт, что компромиссы достигаются на основе предвзятых представлений о гендере или домашних ролях. Лучший вариант: совместные переговоры.
«Компромисс - плохая идея», - говорит Кэтрин Апонте, доктор медицинских наук, семейный психолог с более чем 30-летним опытом и автор книги «Брак равных: как достичь баланса в серьезных отношениях» . «Я думаю, что сотрудничество и переговоры - гораздо лучший способ решить проблему совместной работы, когда вы хотите объединиться для достижения жизненных или семейных целей».
Что такое совместные переговоры?
Совместные переговоры - это тип решения проблем, при котором индивидуальные желания, желания и позиции разделены, поэтому два человека, ведущие переговоры, могут смотреть на вещи с позиции объективности.
Важно отметить, что он существует из-за тщеславия, что отношения пары являются важным фактором в принятии решения, которое помогает сторонам достичь справедливого соглашения, вместо того, чтобы, скажем, заставить одну сторону уступить другой, чтобы спасти отношения. Вместо того, чтобы настраивать партнеров друг против друга, он объединяет индивидуальные желания в единую проблему, которую должны решать обе стороны.
Переговоры в браке, конечно, сильно отличаются от переговоров о подержанной машине или старом проигрывателе на Craigslist. Это не то же самое, что спрашивать: «А что, если я заплачу наличными?» все изменит. И уйти от стола - не вариант. Ну, не в большинстве случаев.
Совместные переговоры позволяют паре эффективно вести переговоры обо всем, от воспитания детей до уик-энда, существуя как единое целое, так и отдельные люди с желаниями и желаниями. Предвзятые мнения отбрасываются. Желания и желания представлены и сформулированы. Обсуждения ведутся. Решения приняты.
«Это как если бы каждый из вас положил эти пожелания на виртуальный кухонный стол, где становятся очевидными согласие, разногласия и разногласия», - писал Апонте об этом предмете в « Психологии сегодня» . «С этой точки зрения разногласия и разногласия лежат на столе между вами, а не исключительно внутри вас». Другими словами, все дело в разделении.
Одна из ключевых вещей, которую Апонте хочет понять, - это то, что сотрудничество не капитулирует. В отношениях может быть страх потерять контроль и отказаться от автономии, но в совместных переговорах оба партнера по-прежнему сохраняют свою независимость. Они просто работают вместе, чтобы прийти к соглашению, которое учитывает все факторы.
«Настоящее сотрудничество действительно защищает индивидуальную автономию», - объясняет она. «Сотрудничество не требует такой сдачи, потому что это переговоры».
Сотрудничество, подчеркивает Апонте, также не обязательно означает сотрудничество. Он построен на паре, работающей вместе для достижения общей цели, а не просто на одном человеке, который волочит ноги.
«Сотрудничество - это процесс, динамика совместной работы, - добавляет Апонте, - в то время как сотрудничество - это результат совместной работы. Например, я могу сотрудничать с вами, отойдя в сторону, пока вы делаете то, что хотите ».
По словам Апонте, для того, чтобы пара могла успешно вести переговоры, они должны сначала понять разницу между разногласиями и конфликтом.
«Я думаю, это просто ужасно, что люди не учатся различать разногласия или разногласия и конфликты», - говорит Апонте. «Все это превратилось в конфликт. В случае разногласий вы все еще разговариваете друг с другом », - объясняет она. «В конфликте вы просто характеризуете и реагируете друг на друга. Просто возникает вопрос: «Кто лучший партнер? Кто худший партнер? '"
Такой процесс просто неэффективен. Согласно Апонте, совместные переговоры основываются на следующем:
Каждый человек понимает, что его супруга - ценный человек.
Каждый человек понимает свои собственные желания и желания в определенной ситуации.
Каждый человек готов договариваться о своих желаниях и желаниях.
Каждый человек может объяснить, что важно в указанных желаниях и желаниях.
Каждый человек понимает, что его желания и желания не зависят от пола или таких ролей, как «кормилец».
Эти основополагающие принципы необходимы для достижения настоящего брака равных, в котором желания и желания обоих партнеров выслушиваются , понимаются и обсуждаются без атрибутов устаревших конструкций. Речь идет о совместной работе и поиске путей достижения наилучшего возможного результата.
Как только эти моменты будут поняты, говорит Апонте, пары могут начать процесс переговоров, который требует этих четырех шагов.
1. Найдите способ представить предмет.
Подход к переговорам так же важен, как и сами переговоры. Апонте говорит, что вместо того, чтобы просто начинать список того, что вы хотите и как этого добиться, важно предупредить вашего партнера, что вы хотели бы обсудить или обсудить с ним что-то. Это дает им время, необходимое для обработки и подготовки.
«В нашей семье, например, - говорит Апонте, - один из нас может сказать другому:« Я хотел бы получить консультацию ». Таким образом вы как бы разрядите ситуацию и разрядите проблему, которую может почувствовать ваш партнер ».
2. Четко выразите свои желания.
Ключевым моментом здесь является простота, так же как и сообщение. Вы не хотите приближаться к переговорам, неся старый багаж или обиды . Подумайте, чего вы хотите от определенной ситуации, и убедитесь, что разговор не увяз в других вопросах.
«Четко определите, где вы находитесь, чтобы вы могли эффективно выразить свою точку зрения на то, как вы видите вещи», - говорит она. «Вам нужно объяснить, почему вы хотите того, чего хотите, и вы должны следить за любыми личными планами, которые у вас могут быть».
3. Слушайте внимательно.
По мнению Апонте, важно понимать, что партнер говорит во время разговора, и уважать это. Успешные совместные переговоры заключаются в уважении ваших обязательств друг перед другом и выполнении всего, что вам нужно, чтобы эти обязательства работали.
«Я слышал, что это выражено определенным образом, что я считаю красивым», - сказал Апонте. «Вы должны признать, что каждая забота ваших партнеров - это моя забота. И я просто думаю, что это прекрасный способ выразить это. И вы не сможете этого сделать, если не придете сами в чистоте, верно?
Когда потребности представлены, оба человека должны прийти к соглашению.
4. Составьте план действий.
Любые хорошие переговоры требуют, чтобы обе стороны предприняли действия, затем довели дело до конца и приняли меры. «Вы оба должны согласиться на это», - говорит Апонте. «И я думаю, что, проходя через этот процесс переговоров по действительно беспроигрышным решениям, вы приобретаете уважение друг к другу. Вы получаете уважение к тому, что думает и во что верит другой человек, и учитесь ценить это ».
Вы знаете, как в « Докторе Стрэндж» Древний может вытолкнуть призрачный образ кого-то из своего тела? Совместные переговоры в этом роде. Это позволяет паре существовать как единое целое, а также людям с отдельными желаниями и желаниями.
Это позволяет работать со сложными проблемами, не прибегая к предвзятым представлениям и ролям. Это требует работы? Конечно. А что в браке нет?