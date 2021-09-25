Рыжие лисички: почему Вот нежный гриб должен быть в вашем рационе - уникальная польза

Осенью сезон лисичек. Это одни из самых популярных грибов, они имеют легкий привкус перца, мало калорийны, вкусны и универсальны для тех, кто любит грибы. Узнайте больше о том, почему овощи для фитнеса с высоким содержанием клетчатки должны быть в вашем рационе в конце лета.
Лисички растут во многих регионах мира. Вдали гриб водится в Австралии , Северной Азии и во всей Америке. Но вы также можете собрать лисички в лесу в Европе . Здесь, в Германии, сезон выращивания небольших лесных ягод продолжается с июля по ноябрь. Благодаря всемирному распространению и глобализации покупать лисички в супермаркете можно круглый год . Предлагаются также сушеные и замороженные грибы, пишет focus.de.
К сожалению, этот вид грибов в лесах Германии собирают все реже. Виноваты изменения в окружающей среде. Если вы отправляетесь на поиски лисичек, вам следует либо ознакомиться с этим вопросом, либо показать свои корзины с грибами профессионалу, прежде чем съесть собранные вами грибы. Можно есть настоящие, бархатные и бледные лисички. Однако спутать настоящую лисичку с фальшивой, что несложно, так как оба выглядят очень похоже, недуги желудка не за горами. Оливковый гриб похож. Это даже ядовито, и его нельзя употреблять вообще.
Во избежание недоразумений обязательно нужно обладать специальными знаниями. Вы можете приобрести его с помощью книги по идентификации грибов или принять участие в семинарах и мастер-классах, которые регулярно проводят опытные грибники. Теперь есть и приложения-грибы . Тем не менее, Немецкое общество микологии (DGfM) не рекомендует использовать только для определения, поскольку неопытные сборщики, в частности, могут быстро ошибиться с этим, и нанесение вреда здоровью впоследствии представляет большой риск.
У лисичек плотная мякоть и хрустящая на вкус. Поскольку вкус острый, вероятно, отсюда и произошло название лисичка. К сожалению, он содержит тяжелые металлы, такие как свинец и кадмий. Поэтому не следует употреблять более 200 граммов в неделю. Из-за этих ингредиентов малыши, беременные и кормящие женщины должны полностью избегать этого вида грибов.
Вот почему лисички такие полезные
Лисички имеют разные названия от региона к региону. Вы также можете встретить выражение «лисички» применительно к грибку. В Центральной Европе лисичка - один из самых популярных съедобных грибов . Это неудивительно, если учесть многочисленные преимущества для здоровья.
Лисичка очень низкокалорийна. На каждые 100 г съедобного гриба приходится всего одиннадцать калорий, 0,5 г жира и 0,2 г углеводов. Он также на 92 процента состоит из воды. Это облегчает его острый вкус. Кроме того, в нем много клетчатки . После трапезы с лисичками вы будете дольше оставаться сытым. Кроме того, пища, богатая клетчаткой, способствует пищеварению. Еще один плюс, который достается лисичкам.
В качестве дополнительного ингредиента лисичка может содержать L-триптофан. После употребления ваше тело может использовать биосинтез для производства гормона счастья серотонина. Впоследствии он превращается в мелатонин. Это способствует спокойному ночному сну, если на ужин у вас есть лисички.
Лисичка также улучшает зрение, так как гриб содержит бета-каротин. Помимо этого витамина для глаз, лисички также содержат большое количество железа. В 100 г грибов содержится 6,5 г железа. С одной стороны, это способствует кроветворению, а с другой - помогает поддерживать транспорт кислорода в организме. Это позволит вам поддерживать психическую форму и физическую нагрузку.
Это в лисичках
Ешьте лисички без угрызений совести. Благодаря небольшому количеству калорий и высокому содержанию воды, блюдо из лисичек не испортит вашу фигуру.
Из-за высокого содержания клетчатки и белка не следует бояться тяги к еде, когда вы тянетесь к лисичкам. Другие ингредиенты, такие как витамины C и D, калий, фосфор и вышеупомянутый бета-каротин, положительно влияют на ваше здоровье.
Поэтому, если вы хотите питаться с учетом фигуры, лисички должны время от времени нарушать ваш рацион.
Об этом следует помнить при использовании лисичек.
Если вы сами не собираете грибы, вы можете купить лисички в свежем виде на еженедельном рынке, например, или расфасованные в супермаркете. Если вы выбираете рыхлые грибы, следите за тем, чтобы они не были влажными и не имели темных пятен. Предлагаются действительно свежие лисички из этого региона, они пахнут абрикосами. Вы можете узнать гриб по тому, что он светится желтым цветом. Мякоть белая. Если гриб свежий, он твердый.
Упакованные лисички обычно заправляют фольгой. В этой полиэтиленовой пленке грибы немного потеют, и они могут заплесневеть. Поэтому лучше выбирать свежие продукты. Критерием исключения также является высохший грибок. Тогда он уже потерял аромат.
В домашних условиях следует быстро обработать грибы. Они легко могут испортиться. Если вы все же хотите сохранить лисички, положите их в бумажный пакет и уберите в холодильник. Здесь грибы можно хранить около недели, но только в том случае, если они действительно только что купленные или собранные.
Поскольку лисички, как и многие другие сорта, также содержат хитин, вам следует воздержаться от употребления их в сыром виде. Очистите грибы, протерев их кухонным полотенцем или ненадолго подержав под холодной проточной водой. Как удалить окрашенные участки. Срежьте сухие участки ножом для очистки овощей .
Затем разогрейте лисички по рецепту. Таким образом вы обезвредите вредное вещество хитин. Например, можно залить грибами соус, приготовить грибное рагу или приготовить из грибов суп. Возможные варианты использования очень разнообразны.