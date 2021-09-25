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В Бердске пустили пешеходов по бирюзовому мосту через трассу Р-256 в Новом поселке

6:15:539/25/2021Фото: Сибуправтодора
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Сейчас строители завершают работы по устройству тонкослойного дорожного покрытия и монтажу декоративной подсветки. Предстоит заасфальтировать заездной карман автобусной остановки и тротуары на подходах к надземному переходу.

На «Чуйском тракте» в Бердске начал действовать новый надземный пешеходный переход

На бердском участке Чуйского тракта запущен в эксплуатацию новый надземный пешеходный мост. Он появился на 31-м километре федеральной трассы Р-256. Сейчас мостостроители ведут завершающие работы. Но пешеходы уже получили возможность безопасно пересекать четырехполосную автодорогу в районе Нового поселка и железнодорожной станции Береговой. об этом сообщили в компании "Сибуправтодор".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", строительство 28-метрового пешеходного перехода началось в мае 2021 года. В августе за одну ночь смонтировали пролет крытого типа с ограждением из бирюзового поликарбоната. Напомним, что в ночь на 22 августа трассу перекрывали ради этого.

Уже соорудили подъемные площадки и лифт для маломобильных граждан. В настоящее время завершают работы по устройству тонкослойного дорожного покрытия и монтажу декоративной подсветки. Кроме того, предстоит заасфальтировать заездной карман автобусной остановки и тротуары на подходах к надземному мосту.

Новый мост имеет уникальную геометрическую форму. Пешеходный пролет выполнен в ромбовидной форме, а бирюзовый поликарбонат добавляет мосту изюминку.

Окончание строительных работ и срок сдачи пешеходного моста запланирован на 30 сентября 2021 года. Общая протяженность моста составит 81 метр.

Мост почти построен

Мост оснащен подъемником для маломобильных

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Лифт, как на других бердских мостах, работать не будет?

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