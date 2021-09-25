Во время похорон дочери обнаружили вместо умершей матери тело мужчины в гробу: он был в одежде скончавшейся

Согласно отчету, незнакомец был одет в одежду своей мамы.
Две сестры из Северной Каролины заявили, что сделали поразительное открытие в начале этого месяца, когда обнаружили тело незнакомца внутри гроба, в котором должна была находиться их мать, говорится в сообщении, пишет foxnews.com.
«В этом человеке нет никакого сходства», - сказала в интервью Дженнетта Арчер, одна из сестер. «Их размер был очень далеким. Когда первый человек был в одежде, она купалась в ней, потому что она была такой маленькой по сравнению с моей матерью ».
Сестры утверждают, что похоронное бюро Хантера в Ахоски, что примерно в 120 милях к северо-востоку от Роли, не признало проблему и даже отрицало, что это был кто-то другой, сообщает WAVY-TV. По их словам, в конечном итоге тело их мамы было обнаружено в комнате для бальзамирования.
«Это была бы другая ситуация, если бы они просто вышли вперед и немедленно обратились к ней, чтобы показать, что да, они сделали, они сделали ошибку», - сказал Арчер.
Похоронное бюро не сразу ответило на электронное письмо от Fox News в нерабочее время. В доме утверждали, что они обратились к семье, чтобы извиниться, но сестры сказали, что им так и не позвонили.
Сообщается, что инцидент произошел 7 сентября.
Сестры сказали, что недоумевали, что может произойти ошибка такого масштаба.
«Что вы делаете, чтобы этого не произошло? Разве у них нет диаграммы на человека, и они относятся к ним как к клиенту, пациенту или тому, как вы хотите их называть, чтобы вы не перепутали их? » - сказал Арчер.